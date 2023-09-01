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媽媽教兒開車　「肉身擋卡車」當場被輾死！撞人司機無罪釋放

媽媽教兒開車，用肉體擋卡車當場被輾死！撞人司機無罪釋放。（翻自《每日郵報》）

▲ 媽媽教兒開車，用肉體擋卡車當場被輾死。（翻自《每日郵報》，下同）

圖文／鏡週刊

澳洲雪梨在8月30日發生一起具爭議性的車禍，一名55歲母親皮蔻恩（Leonia Picone）正在教17歲兒子學開車，但當時有一輛卡車疑似和皮蔻恩的轎車擦撞，皮蔻恩為了兒子學車，親自下車並用肉身擋卡車，但沒想到卡車司機當場加速前進，導致皮蔻恩當場被輾死，不過卡車司機最後被警方無罪釋放。

據英國《每日郵報》報導，事發在8月30日早上6點半左右，當時皮蔻恩正在教導17歲兒子學開車，不過期間疑似被一輛卡車擦撞。隨後皮蔻恩下車，兒子跟在旁邊，而皮蔻恩直接站在卡車前方，示意要卡車司機下來，但沒想到卡車司機非但沒下車，還加速往前開，導致皮蔻兒當場直接被撞，慘遭輾斃。據悉兒子在一旁看到事發狀況，心理受到嚴重驚嚇，但幸好沒有受傷。

報導指出，警方與救難隊獲報後抵達現場，雖一度試圖對皮蔻恩急救，但皮蔻恩不幸當場死亡。隨後51歲卡車司機被帶到醫院進行藥檢與酒精測試，警方也向卡車司機問話，不過最後卡車司機被無罪釋放。但報導指出，目前全案並未結案，澳洲事故調查小組（Crash Investigation Unit）官員正做進一步調查，以釐清事故發生原因和肇事責任。

【震撼片】媽媽教兒開車　用肉體擋卡車當場被輾死！撞人司機無罪釋放

至於卡車司機為何能在短時間內就被警方釋放？具有13年開卡貨車經驗的法庫哈（Aaron Farquhar）向《每日郵報》表示，他認為皮蔻恩所站的位置，剛好是卡車司機的死角，但皮蔻恩完全沒有意識到，也沒有受過卡車視角的訓練，因此可能導致卡車司機沒有發現到她，而直接往前開車釀成悲劇發生。法庫哈相信，卡車司機根本沒有犯錯，因此才會被警方直接釋放。

法庫哈也說，卡車的死角範圍非常廣，而且就算撞到物體，由於卡車本身的震動較大，通常司機自己也難以察覺到。因此像他的卡車，就有裝設感應器，如果有物體靠近卡車、甚至撞到，感應器就會馬上通報，給卡車司機多一分警覺。

有卡車司機認為，皮蔻恩剛好站在死角，但她沒有意識到。（翻自《每日郵報》）
 
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