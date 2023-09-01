傳習近平將缺席印度G20峰會　拜登喊話：希望他能參加

▲ 美國官員暗示，下次拜習會更有可能在11月舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

二十大工業國（G20）峰會9日至10日將於印度新德里舉行，中國國家主席習近平傳出將缺席，由國務院總理李強代表出席。不過美國總統拜登8月31日對此表示，「我希望他（習近平）能夠出席。」

《衛報》報導，拜登與習近平上次會晤是在去年11月的峇里島G20峰會，部分美國官員淡化他們在新德里再會的可能性，暗示拜習在11月舊金山APEC會議上見面的可能性更大。

《路透》8月31日援引知情人士說法，率先披露習近平可能缺席G20峰會的消息。分析指出，習近平不參加的原因或與中印關係緊張有關，可能表明中國不願讓主辦國印度擁有國際影響力。中國經濟放緩之際，印度自稱是成長最快的經濟體之一。

習近平2013年就任以來，除2021年因新冠疫情改為視訊參加以外，每場G20峰會皆親自出席。但3名中國消息人士中有2人表示，經由中國官員得知習近平計畫不參加新德里峰會，原因並不清楚。

中印本周才為中國新發布的「2023年版標準地圖」產生歧見，因為北京將有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）及洞朗（Doklam Plateau）納入領土。印度8月29日提出強烈抗議，北京則呼籲印度保持冷靜，並呼籲各國不要過度解讀。

2名印度官員、一名駐中國外交官及一名G20其他成員國政府官員透露，李強將代表北京出席峰會，可能也將參加5日至7日在印尼雅加達舉行的東亞與東南亞領袖峰會。印度及中國外交部發言人對此則尚未回應。