俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

▲俄羅斯8月31日在併吞的烏克蘭東南部4個州展開地方選舉，投票至9月10日結束。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯8月31日在去年9月併吞的4個州舉行地方選舉，所有州長都是莫斯科精心挑選、獲得普丁支持的人選。所謂「新領土」包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松（Kherson），加上2014年併吞的克里米亞，幾乎占烏克蘭領土的5分之1，烏克蘭官員抗議這是非法選舉。

根據路透社報導，俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯仍試圖鞏固莫斯科在「新領土」的權威，俄國任命的當局8月31日展開地方選舉，至9月10日投票結束。這4州的州長是莫斯科精心挑選，有些是親俄的資深政客，也有在當地享有聲望的人選，共通點是他們都得到了俄羅斯總統普丁的支持，最近幾個月也都高調加入了執政的統一俄羅斯黨（United Russia）。

▲俄羅斯去年9月依所宣稱的公投結果併吞了烏克蘭4個州，時隔約一年舉行地方選舉。（圖／路透）

然而，舉行投票的4個州並沒有任何一州是完全處於俄羅斯的控制下，去年10月聯合國大會一次投票中，有4分之3的會員國都譴責俄羅斯「企圖非法吞併」這4個地區。烏克蘭官員也表示，這場地方選舉是非法的，也能證明為何烏克蘭在俄軍全數撤出之前，不可能和莫斯科進行和談。

▲選務人員帶著行動投票箱走訪選區。（圖／路透）

路透社記者8月31日在頓內茨克州的港口城市馬力波（Mariupol）看到，當地選舉官員在一處住宅庭院裡設立臨時投票所，一小部分居民出來投票，向官員出示新的俄羅斯護照，警察全程在一旁監看。

▲馬力波民眾將選票放進行動投票箱。（圖／路透）

烏克蘭政府流亡的馬力波市長博伊琴科（Vadym Boichenko）向路透社表示，有當地民眾告訴他，這場選舉沒有選民名單，也沒有候選人名單，「顯然，人們對選舉過程缺乏信任，這應該被稱一場假選舉。」他說，去年9月併入俄羅斯的公投，俄羅斯官員帶著持槍士兵上門，挨家挨戶要求民眾投票，如今的地方選舉恐再次上演。路透社則表示無法立即核實他的說法。