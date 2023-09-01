　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首度對台實施「外國軍事融資」　美國務院：符合一中政策

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲美國軍援的FIM-92肩射式刺針飛彈5月送達台灣。（圖／軍聞社提供）

記者吳美依／綜合報導

拜登政府30日宣布向台灣提供8000萬美元（約新台幣25億）外國軍事融資（FMF），是美國首度透過通常用於主權國家的相關計畫，批准對台軍援。美國國務院證實消息後表示，此舉「符合《台灣關係法》及我們長期且從未改變的一中政策。」

根據拜登政府29日提交給國會的通知信，這項國務院外國軍事融資計畫金額達8000萬美元，不同於過去使用的「外國軍事銷售」（FMS）把武器出售給台灣，新方案改由美國納稅人支付，包括空中及海岸防禦系統、彈道導彈防禦、網路防禦、無人機、軍事培訓、單兵防護裝備及彈藥等。

不過，由於上述軍援設備將被納入五角大廈未來採購清單，因此可能需要耗時數月或數年才會真正抵達台灣。

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據我國防部112年度預算書，陸軍向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，美國國務院發言人表示，「美國向台灣提供必要的防禦用品及服務，使其保持足夠的自我防衛能力。台海和平穩定對於美國有著長久利益，對於區域及全球安全及繁榮也至關重要。」

根據去年通過的《台灣增強韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），2023至2027年間，美國政府被授權每年向台灣提供20億美元軍援。眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說，「這些武器不僅將協助台灣並保護該區域其他民主國家，也將強化美國的威懾態勢，確保我們的國安免受日益激進的中共威脅。」

美國對台灣持續支持的最新進展，引發來自北京的憤怒反應。8月31日，中國外交部對軍援表達「強烈不滿」及「堅定反對」，稱此舉傷害「中國主權及安全利益」並削弱「台海和平與穩定」，發言人汪文彬呼籲「停止強化美台軍事連繫並武裝台灣」、「停止在台海製造緊張局勢」。中國國防部也宣稱，解放軍將「採取所有必要措施堅決反制」。

 
ET快訊
快訊／台鐵局長公開道歉
獨／21歲憲兵女友心碎受創　他出事前2分鐘才傳最後訊息
太魯閣車廂找出9塊遺骸！全集中「第8車」原因曝光
獨／21歲帥憲兵隨身攜帶女友合照　搭上太魯閣人生最後一程
獨／女兒霸凌遭肉搜！家被撒冥紙、丟鞭炮　爸自責：我們錯了
獨／找到情侶合照　罹難者身分曝光
海葵逗留到下周三！專家示警：全台都可能在暴風圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾警察「14樓開窗」墜樓亡！發現針頭、毒品　傳知名演員一起嗨

這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」　集資買彩券竟中8億頭獎

義大利將重啟化學閹割法　 朝野政黨「反對干預身體」

退休老師上網發文罵政府「被判死刑」　沙烏地阿拉伯人權引憂慮

泰王特赦前總理戴克辛！　8年刑期減為1年

首度對台實施「外國軍事融資」　美國務院：符合一中政策

他搭機3小時上4次廁所！惹怒走道乘客　網狂罵：拜託花錢選位

25歲女做菜「聞到超辣辣椒」瞬間嚴重過敏　腦水腫昏迷送醫

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

南韓首對懷孕「女同志配偶」生了！曝女兒乳名　盼社會尊重多元家庭

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

首爾警察「14樓開窗」墜樓亡！發現針頭、毒品　傳知名演員一起嗨

這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」　集資買彩券竟中8億頭獎

義大利將重啟化學閹割法　 朝野政黨「反對干預身體」

退休老師上網發文罵政府「被判死刑」　沙烏地阿拉伯人權引憂慮

泰王特赦前總理戴克辛！　8年刑期減為1年

首度對台實施「外國軍事融資」　美國務院：符合一中政策

他搭機3小時上4次廁所！惹怒走道乘客　網狂罵：拜託花錢選位

25歲女做菜「聞到超辣辣椒」瞬間嚴重過敏　腦水腫昏迷送醫

俄羅斯在烏克蘭併吞4州展開地方選舉　州長全是普丁屬意人選

南韓首對懷孕「女同志配偶」生了！曝女兒乳名　盼社會尊重多元家庭

張鈞甯主演《化外之醫》台灣殺青！　59公斤夏騰宏追逐戲多竟「再甩7公斤」

東森寵物東森廣場店「9是要寵愛」抽獎　首獎4in1寵物推車帶回家

世界客家博覽會璀璨光環境展現匠心　楊佳璋設計師帶逛大解密！

原狀保存出軌車廂！竟還有9塊遺骸　台鐵局長公開向家屬道歉

台南安平天后宮參拜祈福　朱立倫：選戰艱困但還有信心

回饋社會敲響愛心　種籽廣告行銷捐復康巴士助身障者

男抵押房子「借600萬ALL IN」給乾女兒的媽投資　警苦勸阻止

首爾警察「14樓開窗」墜樓亡！發現針頭、毒品　傳知名演員一起嗨

月薪4萬6！台中地檢署招聘「檢察官助理」　只剩10天快報名

林凱威左腳拇趾拉傷　棒協要開會決定換不換人

2歲弟超愛爬進狗籠玩耍　鬥牛犬面露無奈：有點擠

國際熱門新聞

日本氣象廳：海葵颱風3日恐籠罩全台

台人被判220年！土耳其囚33人做詐騙

客機遇亂流「到處都是血」　11人送醫

老公喜歡長腿妹　女模斷骨增高14公分後悔

韓女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼

Google街景驚見運屍？真相一票人笑歪

越南批中國新地圖毫無價值　反對九段線

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

日本32人食物中毒！死者驗出沙門氏菌

女子遭5男輪流性侵　嫌犯竟是姊夫

岸田：最低時薪目標漲到1500日圓

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

更多熱門

相關新聞

致力完成190億美元軍售案　美眾院軍委會副主席：確保台灣自衛能力

致力完成190億美元軍售案　美眾院軍委會副主席：確保台灣自衛能力

蔡英文總統1日上午接見「美國聯邦眾議院軍事委員會魏特曼（Rob Wittman）副主席訪問團」，感謝訪賓長期在美國國會推動各項友台法案，關心我國的安全議題，並透過來訪展現對台的友誼與支持。魏特曼則說，任何對台灣具敵對、無端的攻擊，美國一定會堅定回應，他強調，為確保兩國間現有的軍售案順利進行，眾議院兩黨議員都會致力確保完成這筆190億美元尚未交付的對外軍售。

轟蔡政府將國家帶向戰爭　藍黨團：台北美國學校已有家長送孩子出國

轟蔡政府將國家帶向戰爭　藍黨團：台北美國學校已有家長送孩子出國

夫妻好心帶流浪狗狗回家　意外救老翁一命

夫妻好心帶流浪狗狗回家　意外救老翁一命

傳習近平缺席G20峰會　拜登：希望他參加

傳習近平缺席G20峰會　拜登：希望他參加

憂陸對台發動攻擊　捷克傳出清人民幣債券

憂陸對台發動攻擊　捷克傳出清人民幣債券

關鍵字：

北美要聞美中台兩岸美中關係中美關係軍援軍售

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

即／防曬係數50+是假的　iROO繽紛衣詐498萬

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

海葵今轉中颱　最快午後海警

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

奎丁羞認「沒穿內衣」民權隧道拍婚紗

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面