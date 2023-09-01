俄羅斯登月任務才失敗！　頂尖太空科學家卻「食用毒蘑菇」身亡

▲俄羅斯月球探測器「月球25號」任務以失敗告終。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再傳神秘死亡事件，俄羅斯一名頂尖火箭科學家因「食用有毒蘑菇」後不治身亡，巧合的是，俄羅斯8月睽違47年進行登月任務，但「月球25號」探測器卻失控撞上月球，任務以失敗告終。

根據《鏡報》報導，現年77歲的梅爾尼科夫（Vitaly Melnikov）是莫斯科太空飛行器製造商「俄羅斯能源公司」（RSC Energia）的火箭與太空部門負責人，而他卻在兩個多星期前，因為誤食了有毒的蘑菇而住院治療，搶救後仍宣告不治，但未公布詳細中毒情況。

I am absolutely sure the failed moonlanding plays no role here.... Professor Vitaly Melnikov, 77, who had headed the Department of Rocket and Space Systems at RSC Energia dies of poisoning https://t.co/M1mVyRbQ1K — Robert van der Noordaa (@g900ap) August 31, 2023

梅爾尼科夫曾是俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）旗下中央機械製造研究所（TsNIIMash）的首席研究員，曾發表291篇科學論文，被認為是最頂尖的太空科學家之一。

巧合的是，俄羅斯月球探測器「月球25號」（Luna-25）原定8月21日登陸月球南極，19日準備登陸前卻失控撞上月球墜毀，睽違47年登月任務宣告失敗；當天就傳出有參與計畫的頂尖天文學家馬羅夫（Mikhail Marov）因健康狀況惡化緊急送醫。

另外，在梅爾尼科夫去世前幾天，因收賄被關押在監獄的俄國69歲前將軍洛佩列夫（Gennady Lopyrev）卻突然在獄中去世，他生前與普丁的關係非常親密，讓外界對於俄羅斯不斷發生的菁英死亡事件再度產生質疑。

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