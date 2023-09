俄控邊境遭入侵！聲稱攔截「烏克蘭破壞者」　擊斃2人俘虜5人

▲ 俄羅斯聲稱擊退烏克蘭破壞者行動,繳獲西方武器。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯官員及聯邦安全局(FSB)聲稱,烏克蘭特種部隊及情報人員組成的「破壞者」在該國西南部布良斯克(Bryansk)發動入侵,對軍事及能源基礎設施實施恐怖主義行動,已被俄方攔截,有2名烏克蘭人被擊斃,5人被俘虜。

綜合CNN及衛報,俄烏邊境布良斯克州州長博戈馬茲(Alexander Bogomaz)8月31日在Telegram發文表示,烏克蘭人30日在納夫利亞區(Navlinsky)發動破壞行動,「破壞者的目標是對軍事及能源基礎設施進行一系列高調恐怖攻擊」,其中2名武裝份子被消滅,5人被拘捕,3人受傷。

Russia: FSB claims to have killed 2 and captured 5 Ukrainian GUR special operators in Nevelsky District, a district name that actually does not exist, in Bryansk. They released this video of weapons. pic.twitter.com/iQ4K7WgDzJ