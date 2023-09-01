俄控邊境遭入侵！聲稱攔截「烏克蘭破壞者」　擊斃2人俘虜5人

▲ 俄羅斯聲稱擊退烏克蘭破壞者行動，繳獲西方武器。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯官員及聯邦安全局（FSB）聲稱，烏克蘭特種部隊及情報人員組成的「破壞者」在該國西南部布良斯克（Bryansk）發動入侵，對軍事及能源基礎設施實施恐怖主義行動，已被俄方攔截，有2名烏克蘭人被擊斃，5人被俘虜。

綜合CNN及衛報，俄烏邊境布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）8月31日在Telegram發文表示，烏克蘭人30日在納夫利亞區（Navlinsky）發動破壞行動，「破壞者的目標是對軍事及能源基礎設施進行一系列高調恐怖攻擊」，其中2名武裝份子被消滅，5人被拘捕，3人受傷。

Russia: FSB claims to have killed 2 and captured 5 Ukrainian GUR special operators in Nevelsky District, a district name that actually does not exist, in Bryansk. They released this video of weapons. pic.twitter.com/iQ4K7WgDzJ — Igor Sushko (@igorsushko) August 31, 2023

博戈馬茲聲稱，破壞者由烏克蘭國家安全局（SBU）、國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）及特種部隊組成，每人身上都攜帶各式武器，包括裝有消音器的美國製機關槍、強力爆破裝置、大量北約風格的手榴彈及彈藥和夜視裝備，俄國官媒公布的影片中可見這起行動中繳獲的武器。

俄國聯邦安全局聲明證實，已經壓制這起入侵行動，且正考慮提起「刑事訴訟」。外媒尚無法證實俄方說法，烏克蘭國家安全局則向CNN表示，不對俄方幻想發表評論。