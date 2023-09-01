關東大地震100年　學者：東京首都圈30年內「發生大地震」機率70%

▲1923年的關東大地震導致至少10萬人喪命。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

今年9月1日，關東大地震屆滿100年，日本舉行一系列紀念及防災演習活動，提醒面對天然災害的脆弱性，以及在最糟情況下如何生存。但地震學家卻認為，未來30年內，東京首都圈發生大規模地震的機率高達70%，估計可能導致2.3萬人死亡，並且直接損失47兆日元。





1923年9月1日中午11時58分，日本發生規模8.1的關東大地震，整座城市被夷為平地，引發火勢肆虐傳統木造建築，就連氣象廳地震儀都被震壞。災後估計至少10.5萬人失蹤或死亡，當地大多數建築物都毀損，其中包括29萬間住家，損失金額達55億日元，等同於當時日本GDP的37%。

▲2020年9月1日，滋賀縣大津市立日吉中學進行防災日地震演習。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》指出，關東大地震為這個處於環太平洋火山地震帶的國家帶來珍貴教訓，甚至被防災科研（NIED）地震工程專家中埜良昭形容為「日本抗震建築設計的黎明曙光」。此後，該國致力精進建築工法，大幅提升建物抗震能力，並且持續隨著科技進步及重大災害而調整，包括1995年阪神大地震及2011年的311大地震。

如今，無所不在的地震威脅已經成為日本人生活的一部分，該國擁有世上最嚴格的建築安全法規，政府備有防災即食品及提供手機警報系統，就連小學生也知道在防災演習時戴上安全帽、在書桌底下避難。

▲關東大地震100年紀念活動及防災演習。（圖／達志影像／美聯社）

不過，如今日本卻可能迎接另一場「大地震」。萬一此類災難成為現實，根據日本內閣府的估計，交通網絡及電力破壞，導致製造業及服務業的廣泛干擾，可能讓損失金額達到48兆日元，同時還會出現物價上漲及日元貶值的現象。另據東京都廳舍去年公布數據，如果發生如此大規模的地震，災後恐怕高達453萬人無家可歸。

東京大學生產技術研究所的安全及都市計畫專家加藤孝明教授表示，「關東大地震涉及海底板塊下方構造板塊的碰撞」，這種類型的地震每隔200、300年就會發生一次，但這不意味著可以鬆懈警惕，「近海地震發生的前100年，將會有震央位在內陸、至少規模7的地震。我們可以預期，東京首都圈會發生幾次類似地震。我無法確切說何時何地，只能說它將會發生，而我們應該為此做好準備。」