腦霧、疲勞在新冠痊癒後仍揮之不去！　英國研究：可能是血栓害的

▲腦霧、疲勞等新冠後遺症，可能與腦部或肺部血栓有關。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

即便全球新冠肺炎疫情已經趨緩，不過在3年多後，可能還有部分人士飽受長新冠後遺症摧殘，即便新冠肺炎痊癒後，仍長期存在著腦霧、疲勞等現象，一名曾在警察部門工作的大學教授感染後，儘管已恢復至原來的6至7成，但仍無法集中注意力。英國研究指出，可能與大腦或肺部血栓有關。

根據《BBC》，英國牛津大學、萊斯特大學研究小組針對1837名新冠住院患者進行調查，發現纖維蛋白原（Both fibrinogen）、D-dimer等兩種血液蛋白質證明，血栓可能是「長新冠」所引發後遺症的原因之一，16%的長新冠患者在思維、集中注意力、記憶等方面出現困難，且至少持續半年，即便是輕度感染者也有可能出現長新冠症狀。

研究小組強調，上述發現只能適用於他們所研究的住院病患。

報導引述來自英國英格蘭西北部蘭開夏郡大學講師雷特福德（Simon Retford）博士的症狀，他自從2020年10月確診新冠肺炎後，他的家屬被院方告知要做好「最壞的打算」，他甚至還曾昏迷長達2周，如今雖然身體狀況已經恢復到原來的6至7成，但依舊無法集中注意力，且有短期喪失記憶、思維混亂的症狀。

雷特福德透露，他從去年5月起擔任課程負責人，不過患病後的他已經像是一台非常慢、且難以啟動的電腦，本來還在警察部門工作的他，如今已經無法勝任，因為只要做得太多就會感到疲累，儘管可能無法完全恢復，不過他依舊保持樂觀的心態，「我還在這裡，但成千上萬的患者已經不在（人世間）了。」

研究結果被發表在學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine），來自牛津大學的研究作者塔奎特（Max Taquet）將引發腦霧的其中一項原因歸咎給纖維蛋白原、D-dimer，認為兩種血液蛋白質參與了血液凝固的過程，因此研究支持血栓是引發長新冠後遺症的原因。

塔奎特表示，「纖維蛋白原可能直接作用於大腦及其血管，而D-dimer通常反映肺部的血栓，至於大腦的問題可能是缺氧造成。」