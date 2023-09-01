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退休老師上網發文罵政府「被判死刑」　沙烏地阿拉伯人權引憂慮

▲▼沙烏地阿拉伯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯一名退休教師在網路上發文批評政府侵犯人權，被法院判死刑。圖為沙烏地阿拉伯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

沙烏地阿拉伯一名54歲退休教師因為在網路社交平台X（舊稱推特）上發表批評言論，就遭到政府判處死刑，且根據國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）說法，他去年被捕後到7月被定罪之前，期間幾乎沒有機會見律師。研究員表示，「沙烏地阿拉伯的鎮壓已經達到一個可怕的新階段。」

根據CNN報導，54歲的退休教師穆罕默德•阿爾加姆迪（Muhammad al-Ghamdi）的兄弟賽伊德（Saeed bin Nasser al-Ghamdi）發文證實，穆罕默德•阿爾加姆迪在推特發表5則「批評腐敗與侵犯人權」的推文後，遭到沙烏地阿拉伯法院判處死刑。

賽伊德是一位著名學者與政府批評人士，自我選擇流亡英國，曾多次拒絕沙烏地阿拉伯當局發出的返國要求，他認為兄弟是因此蒙受牽連，「對我兄弟的死刑判決很可能是針對我的報復。否則他的指控不會受到如此嚴厲的懲罰。」沙烏地阿拉伯的司法部與內政部並未回應CNN的聯繫與提問。

「人權觀察」表示，穆罕默德•阿爾加姆迪去年被捕，直到7月被定罪前幾乎沒有機會見到律師，背負罪名為沙烏地阿拉伯反恐法第30條「以破壞宗教或正義的方式描述國王或王儲」，第34條「支持恐怖主義意識型態」，第43條「與恐怖主義實體溝通交流」，以及第44條「以實施恐怖主義罪行之意圖發布假消息」。

「人權觀察」的研究員謝伊（Joey Shea）表示，「沙烏地阿拉伯的鎮壓已經達到一個可怕的新階段，法院可以針對只不過是幾則和平的推文判處死刑。」英國人權組織ALQST監督與倡導負責人艾爾哈斯盧爾（Lina Alhathloul）說，「他們發出一個明確而邪惡的訊息──沒有人是安全的，甚至連一則推文都可能讓你喪命」。

根據歐洲沙烏地人權組織（ESOHR）數據，沙烏地阿拉伯今年迄今已經處決至少92人。ALQST在2022年記錄到的處決件數為148件，相較2021年的處決人數增加至2倍多。

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