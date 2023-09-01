去年發動戰爭被禁！　俄羅斯等3國受邀重返2023諾貝爾獎宴會

▲俄羅斯獲邀重返諾貝爾獎宴會。圖為瑞典國王卡爾十六世·古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）2022年12月10日步入晚宴現場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

諾貝爾基金會（Nobel Foundation）表示，去年因為俄烏戰爭而被排除在外的俄羅斯與白俄羅斯，今年已經獲邀參加將在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的諾貝爾獎宴會（Nobel Prize banquet）。同樣於去年被禁止參加的伊朗也再次獲邀。諾貝爾基金會解釋，他們正在試圖廣納不同的價值觀。

根據BBC報導，2022年諾貝爾基金會以「俄羅斯入侵烏克蘭」為由，不邀請俄羅斯與其重要盟友白俄羅斯的大使參加活動。長期以來因人權紀錄受到批評的伊朗，去年因鎮壓抗議活動被聯合國質疑犯下違反人類罪，最後也同樣沒被邀請至諾貝爾獎宴會。

對於今年重新邀請三國參與的決定，諾貝爾基金會執行董事海爾格森（Vidar Helgesen）解釋，「很明顯，世界正日益分裂為不同的領域，持不同觀點的人之間的對話正在減少。為了扭轉這種趨勢，我們現在正在擴大我們的邀請，以利慶祝和理解諾貝爾獎與自由的科學、自由的文化，以及自由和平社會的重要性。」

對此，瑞典的歐洲議會議員卡斯布羅（Karin Karlsbro）批評，基金會開了「危險的先例」，當飛彈落在烏克蘭文化重鎮並殺害兒童的同時，卻對於邀請俄羅斯出席晚宴亮起綠燈。她更批評上述三國都是「流氓國家」，壓迫國內人民，對國民和鄰國發動戰爭與恐攻。

諾貝爾獎宴會於每年12月10日舉行，在當天頒獎典禮結束後，為諾貝爾獎得主們進行的慶祝活動。除了少數例外，自1930年以來，諾貝爾獎宴會一直在斯德哥爾摩市政廳舉辦。