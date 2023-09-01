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只想找有錢人！辣妹首次約會要求「檢查銀行帳戶」　原因超現實

只想找有錢人…辣妹首次約會就要求「檢查銀行帳戶」　原因超現實

▲ 美國一名女子坦承，初次約會就會查看對象的銀行戶頭。（圖／翻攝自Sofia Franklyn IG）

圖文／CTWANT

每個人擇偶標準不盡相同，外表、身材、年紀、背景等都可能是條件之一。美國一名31歲辣妹坦承，首次約會堅持查看男方的銀行帳戶，好確認2人是否處於相同水平。她驕傲自己很有錢，所以只想和符合條件的男人約會。

女子索菲亞（Sofia Franklyn）是一名Podcast主持人，在《Sofia with an F》節目中透露，前陣子和一個對象約會，要求對方秀出銀行帳戶，將螢幕截圖傳給自己，「我覺得在第一次約會，詢問這類資訊並不奇怪」，強調不是在開玩笑，因為她最近和3個人約會，都有詢問對方關於銀行帳戶的訊息。

只想找有錢人…辣妹首次約會就要求「檢查銀行帳戶」　原因超現實

▲ 索菲亞要確定對象有足夠的財產。（圖／翻攝自Sofia Franklyn IG）

索菲亞指出，確保對象有足夠的財產很重要，「我只想和有錢人約會」，她否認是拜金女，因為她不但有工作，而且非常成功，認為自己有權利向對象表明，「我們處在同一個水平嗎？還是我在浪費時間？」

索菲亞相當堅持，深信這樣的標準是有邏輯的，尤其是如果男性身高不到5英尺10英寸（約177公分），「如果他們不說，我依然會繼續追問，直到知道答案」。即使很多人認為太瘋狂，可是她完全不以為意。

據了解，索菲亞大學時研讀經濟學，成功獲得學位後，在一家金融公司上班，但她並不滿意，且想嘗試更有創意的選擇，因此毅然離職前往紐約，開始從事Podcast，為了賺錢付出很大的努力，銀行戶頭有一大筆錢，傳聞淨資產有30萬美元（約956萬新台幣）。

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