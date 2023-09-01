新加坡總統大選登場！12年來首度「三腳督」　執政黨受考驗

▲ 新加坡9月1日舉行總統大選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡總統大選1日登場，預估將有逾270萬選民從3名候選人投票，將睽違12年首次選出新總統。執政的人民行動黨（PAP）面臨通膨與政治醜聞考驗，2名素人候選人也向選民呼籲，總統必須獨立於執政黨。

綜合《彭博》及亞洲新聞台（CNA），新加坡總統候選人包括加入人民行動黨20年的66歲前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）、同為75歲的政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮，使這場大選成為2011年以來首場有競爭的選舉，因上屆選舉僅有一名合格候選人。

投票時間自當地上午8時至晚間8時截止，部分投票所開門前就有選民排隊，當局也呼籲民眾下午再前往投票，以縮短等待時間。

新加坡總統30年前開放民選，但與人民行動黨有關的候選人長期主導這個基本上僅具象徵性的職位。執政近20年的總理李顯龍計畫卸任之際，此次選舉結果將有助投資人判斷新加坡人民對執政黨的看法。

新加坡選民正努力面對高昂的生活成本，尤其是居住成本，而這個仰賴貿易的國家面臨經濟增長放緩及全球需求疲軟，且一系列政治醜聞考驗政府的清廉聲譽。

缺乏民調數據的情況下，這些挑戰表明，此次選舉可能和2011年一樣勢均力敵，當時前總理李光耀支持的候選人陳慶炎（Tony Tan）以不到1%的優勢勝選。

儘管政府由總理掌管，新加坡總統仍擁有一些權力，例如否決支出法案、簽署關鍵公務員任命案，且在總理反對下仍可指示反貪機構繼續調查，任期為6年。