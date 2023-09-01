南韓首對懷孕「女同志配偶」生了！曝女兒乳名　盼社會尊重多元家庭

▲金葵真、金世妍結婚4周年。（圖／翻攝自X／kyugenius）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓目前同性婚姻仍尚未合法化，因此即便男同志、女同志配偶登記結婚，仍無法獲得受理。今年8月底，南韓第一對懷孕的女同志配偶傳來好消息，現年32歲的金葵真（김규진，音譯）在配偶工作的醫院待產，順利在8月底清晨生下女兒，比預產期還早一周，她們期盼大眾能夠理解、尊重多元家庭。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，35歲的金世妍（김세연，音譯）在南韓首都圈某間醫院擔任麻醉科醫師，8月30日清晨4時30分，她的同性配偶金葵真生下3.2公斤重的女胎，是兩人期盼已久的女兒，兩人決定將女兒的胎名取為「拉妮」（라니，音譯），她們透露生下女兒的過程實在太過疲累，當女兒一生下，她們充滿著喜悅。

▲金葵真8月30日順利在醫院生下女兒。（圖／翻攝自X／kyugenius）

金葵真、金世妍接受媒體採訪時興奮表示，隨著女兒拉妮順利誕生，她們也從南韓國內首對「懷孕的女同志配偶」，晉升為首對「生下小孩的女同志配偶」，其實她們2019年曾在美國紐約登記結婚、同年11月在南韓舉辦婚禮，2020年曾向首爾市鐘路區區廳辦理結婚登記，不過卻遭到區廳拒絕受理。

金葵真、金世妍透露，胎名「拉妮」其實源自於朋友所做的一個胎夢，夢裡溫室的正中央出現蘭花草，花是東洋蘭、葉子則是西洋蘭。

金葵真順利生下女兒後，便在社群網站上發文「我今天生下女兒了」，她透露因為突然出現胎兒分娩前的子宮收縮陣痛，這足足比預產期還早一周，因此趕緊前往醫院，在醫師詢問「是要今天生、還是明天生？」之後，兩人決定速戰速決，她表示女兒長得很像自己、尤其和自己的弟弟特別像。

一旁的金世妍則幸福地笑著，「女兒睜眼、閉眼的時候和葵真幾乎一模一樣！不過醫院的人跟我說，女兒跟我也有幾分相像。」

▲金葵真、金世妍去年12月遠赴比利時，接受男性精子捐贈。（圖／翻攝自Instagram／kyugenius）

報導指出，由於南韓國內的大韓產婦人科（婦產科）學會所制定的學術倫理規定，只有異性戀合法夫妻、事實婚異性戀夫妻，才有資格獲得精子捐贈、人工受孕的權利，因此金葵真、金世妍只能於去年12月遠赴歐洲比利時的醫院獲得精子捐贈。

不過因為南韓同性婚姻仍未獲得合法地位，因此金世妍並無法向醫院請產假，而由於金葵真仍屬於「未婚」狀態，因此兩人的女兒將被戶政單位歸類為來自「單親家庭」的孩子。

金世妍所工作的醫院，只見醫院公告欄貼滿員工對於兩人順利生下女兒的祝福，且醫療團隊將兩人視為雙方的配偶、保護人，這讓兩人感到相當欣慰，認為南韓社會已經比先前更加溫暖、開放，且更能接受多元家庭的存在，對於身邊親友的祝福充滿感激，她們希望女兒往後能在兩個媽媽的撫育下，在安全的社會健康地成長。

▲今年7月，金葵真、金世妍和南韓夫夫網紅망원댁拿著捧花參加首爾同志大遊行。（圖／翻攝自Instagram／kyugenius）

不過南韓最大搜尋引擎Naver刊登《朝鮮日報》的報導底下，卻仍出現許多南韓網友的負面留言。

「難道小孩不會覺得『兩個媽媽』很奇怪嗎」、「到底小孩犯了什麼罪」、「妳們為何要獲得男性的精子受孕呢」、「其中一方扮演爸爸嗎」、「就算是自己爽好了，獲得陌生男性精子受孕生下孩子，那以後小孩根本不知道爸爸是誰」、「以後小孩如果知道自己有兩個媽媽，那在學校會不會遭到歧視」。

對此，金葵真發表自己對留言的看法，「許多人留言擔心孩子未來狀態，甚至還有人留言『孩子沒爸爸該怎辦』，我認為這個世界上其實存在著各種型態的家庭，包括沒有爸爸的家庭、2個爸爸和3個媽媽的家庭，這我都曾見過，希望社會大眾能體認到這個家庭在這個世界上的不同樣貌，接納蕾絲邊家庭、單親家庭、隔代教養家庭。」