Google街景拍到「沿街運屍」截圖瘋傳　在地人揭真相一票人笑歪

▲網友懷疑Google街景拍到有人在「搬運遺體」。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國網友發現Google街景拍到恐怖畫面，一名男子疑似在「搬運遺體」，只見他牽腳踏車走在路邊，龍頭及坐墊上卻綁著「不明長條狀物體」，被灰色防水布包裹著，像極了人體。截圖瘋傳後，當地居民跳出來澄清，那可能只是一頂帳篷罷了。

這張街景照片2019年6月攝於俄亥俄州阿克隆（Akron）肯特街（Kent Street）126號附近。網友塔米（Tami）發文表示，「我姪女給我看了一張照片，而我把它存在我的手機裡，並決定用Google看看肯特街，確保他還在那裡。這張照片真的勝過千言萬語。」

▲居民推測，這可能只是一頂帳篷。（圖／翻攝臉書）



貼文一出，許多網友「扮柯南」尋找蛛絲馬跡，有人把照片亮度調高後宣稱，男子雙手及靴子上都有「血跡」，另一些人詢問是否應該報警，大家紛紛留言，「看起來很像是遺體」、「這真的他X的很奇怪」。

幸好，很快就有住附近的網友解釋，「那裡有一個街友的帳篷城市（tent city），已經好幾年了。我猜那是一頂帳篷。」這個消息讓許多人鬆一口氣，「太好了」、「我真的笑翻了」。

截稿前，阿克隆警局並未回覆媒體，Google街景也把男子與其自行車模糊處理。

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