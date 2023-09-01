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人妻愛上男看護！竟狠心囚虐癱瘓夫　「在家開啪」給他聽

▲▼人妻愛上男看護！竟狠心囚虐癱瘓夫　「在家開啪」給他聽。（圖／翻攝薩塞克斯警方）

▲男看護喬治（左）與病患妻子莎拉（右）聯手實施囚禁虐待。（圖／翻攝薩塞克斯警方）

記者吳美依／綜合報導

英國一名婦女聘請男性居家看護，以照顧癱瘓的丈夫湯姆（Tom Somerset-How），卻與對方發生婚外情，還聯手囚禁並虐待湯姆長達4年。2人不僅對湯姆不聞不問，甚至會在家裡大肆做愛，絲毫不在意歡淫聲被先生聽見，如今各自被判處11年有期徒刑。

BBC、《每日郵報》報導，湯姆罹患腦性麻痺，四肢癱瘓且需要24小時照顧，但還是非常樂觀又努力，甚至取得歷史系大學學位。2008年，他經友人介紹認識妻子莎拉（Sarah Somerset-How），小倆口於2012年結婚，但在2016年老婆聘請喬治（George Webb）擔任居家看護後，一切都變了調。

湯姆發現，莎拉與喬治越來越親密，還經常一起外出數小時，多次之後才發現慘遭背叛。更可怕的是，他還能聽見老婆與小王做愛的聲音，生氣質問卻只換來2人的嘻笑嘲諷。

'I was left in the dark, with just a bedside lamp... by the end I weighed just six stone'

Daily Mail 發佈於 2023年8月28日 星期一

接下來4年，湯姆95%的時間都獨自躺在骯髒不堪的床舖上，只有一盞床頭燈，床邊窗簾還被拉起來，唯有在不得不與家人團聚的時刻，例如聖誕節，才有機會好好洗澡並飽餐一頓。

湯姆吐露，自己曾5周沒洗澡、1年沒刷牙，被妻子限制與外界的聯繫，就連家人也不例外，只能偶爾被餵食維持生命所需的最少量食物，還會遭莎拉和喬治辱罵沒用、沒人喜歡，就連政府提供的殘疾津貼也被私吞，「大多數的日子裡，我起床的時候，都希望自己再也不會醒來。」

2020年8月，母親在電話中察覺異樣，才在警方及社福單位的幫助下，把當時只剩下38公斤的湯姆救出來。他被緊急送往醫療照護機構，不僅肌肉嚴重萎縮扭曲，而且飽受創傷，至今仍在接受心理治療。

莎拉與喬治被捕後，今年7月被各自判處11年有期徒刑，其中奴役他人罪更被認為是英國首例。法官阿什沃斯（William Ashworth）痛批，「還能有比這更嚴重的背叛嗎？」

時隔3年，湯姆終於能夠公開發聲，接受專訪闡述心境。他強調殘疾人士必須被視為獨立個體，同時卻也很容易被剝削利用，呼籲政府能為弱勢族群建立更完善安全的警報系統。

 
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