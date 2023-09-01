普里格津「死前3天」最後身影曝光！　暗示有人想消滅他

記者張方瑀／編譯

傭兵組織瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，而最近一段曝光的影片顯示，他死亡前幾天還在非洲，他也清楚自己的安全可能受到威脅，「想告訴那些喜歡討論如何消滅我的人，我一切都很好。」

▲傭兵組織瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）最後身影。（圖／路透）



A newly released video of Yevgeny Prigozhin published by the Grey Zone Telegram channel, linked to his Wagner Group, purports to show him in Africa days before his death, addressing speculation about his wellbeing and possible threats to his security https://t.co/padjJydvy5 pic.twitter.com/tRht6Lnwg2 — Reuters (@Reuters) August 31, 2023

根據《路透社》報導，這段影片公開在瓦格納Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone），普里格津對著鏡頭表示，「我想告訴那些喜歡討論我是否還活著、我過得怎樣的人說，現在是2023年8月下半月的周末，我人正在非洲。」他接著說，「想告訴那些喜歡討論如何消滅我、我的私生活如何，還有我賺多少錢或任何事的人，我一切都很好。」

《路透社》無法證實影片拍攝的時間和地點，但這段影片是在一輛行駛中的車上所拍攝，從普里格津身穿的迷彩服和帽子，還有戴在右手腕的手錶來看，與他在8月21日發布的影片穿著相符，當時他聲稱影片是在非洲所拍攝。

普里格津在影片中所提到的「周末」，代表影片是在8月19日或20日拍攝，也就是他和其他瓦格納集團高階人物在8月23日墜機身亡前3至4天。

克里姆林宮駁斥了總統普丁（Vladimir Putin）下令暗殺普里格津的說法，並表示正在調查墜機事件，而普里格津8月29日安葬在家鄉聖彼得堡的波克羅夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）。

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