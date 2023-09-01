海葵直衝台灣「3地區警戒」　今轉中颱午後海警明晨陸警

▲海葵颱風預計從東北部一帶登陸。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

海葵颱風路徑持續南修，中心預計從東北陸一帶登陸。民間天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒台灣3地區趕快做好防颱措施。

海葵颱風目前中心位置在在北緯 21.9 度，東經 130.3 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，預計今天午後將會增強到中度颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民間天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」31日晚間發文指出，海葵颱風路徑還有往南或往北修正的空間「北部、宜花趕緊做好防颱措施。」

臉書粉專「林老師氣象站」則發文「直衝臺灣！」表示，輕颱海葵以每小時19公里速度，向西北西進行，今日白天就會增強為中颱，傍晚前後發布海葵海警，明日清晨緊接發布陸警；預計9/4上午，暴風圈脫離臺灣陸地，晚間始解除海葵海警。

根據今晨最新資料觀察，海葵的路徑持續南修，9月2日及3日將是海葵影響最明顯的時段，中部以北、東北部慎防豪大雨及強陣風發生；尤其山區風雨將會特別顯著。

根據中央氣象局最新資料顯示，海葵颱風路徑再南修，中心點預計從東北部一帶登陸，最快今天下午發海上警報、明晨發佈陸警。氣象局預報員林定宜透露，海葵颱風在今天上午將會轉為中度颱風，明天後天對台灣影響最明顯。