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海葵吞大補丸　專家示警：巔峰達中颱中段班

記者黃翊婷／綜合報導

輕颱海葵今日（1日）將跨過中颱門檻，氣象粉專表示，台灣以東海水熱焓量高，暖水池深厚，能量豐沛，海葵的巔峰強度達到中颱中段班機率偏高，也有可能出現超乎預期的發展。

海葵颱風可能會超出預期。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲海葵颱風巔峰強度預測會達到中颱中段班。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的PO文中指出，暖水池能夠提供颱風更充足的水氣與能量，當颱風進入到該區域通常會有一段快速增強期，截至8月31日晚間8點觀測，台灣以東海溫高達30度，海水熱焓量高，暖水池深厚，能量豐沛，但因為海葵移動速度快，吸取時間較短，巔峰強度達中颱中段班機率偏高，「是否有超乎預期的發展，就看海葵自己了。」

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲海葵颱風預計今日下午升為中颱。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員林定宜表示，氣象局最快在今日下午發布海葵颱風海上警報、明晨發布陸警。海葵颱風還會增強，今日下午預計升格為中度颱風，至於什麼時候會登陸，林定宜表示目前還不確定，路徑可能還會再做調整，需要持續觀察。

氣象局提醒，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市及宜蘭縣已有豪雨發生，今日基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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