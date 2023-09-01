海葵緊貼逼近台灣！　氣象達人22字示警：做好準備

▲海葵路徑預測。（圖／翻攝自Facebook／彭啟明）



記者崔子柔／綜合報導

台灣才剛閃過「蘇拉」強颱，原先以為不會造成影響的第11號輕度颱風「海葵」（Haikui），路徑卻在昨（31）日南修，甚至可能在北海岸一帶登陸，最快今天下午發海上警報、明晨發佈陸警。天氣風險公司總經理彭啟明昨晚則指出，「轉向這種事情什麼都有可能發生，就只能一步一步看下去」。

彭啟明昨晚在臉書PO出數張各國對於海葵的預測路徑，並指出，「晚安，在一個大低壓帶中，轉向這種事情什麼都有可能發生，就只能一步一步看下去，做好準備是最好應對颱風的方式」。

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根據本站先前報導《海葵南修改登陸！今轉中颱最新路徑曝 最快午後海警》，中央氣象局預報員林定宜指出，氣象局最快在今天下午發佈海葵颱風海上警報、明晨發佈陸警。海葵颱風還會增強，今天下午預計升格為中度颱風，至於什麼時候會登陸？林定宜表示目前還不確定，路徑可能還會再做調整，需要持續觀察。

另外，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市及宜蘭縣已有豪雨發生，今（1）日基隆北海岸、宜蘭地區、金門及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▼海葵颱風最快今天下午發海警。（圖／中央氣象局）

