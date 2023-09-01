海葵可能登陸東北部「範圍蓋全台」　不排除成為西北颱

▲海葵颱風目前資料預計從台灣東北部登陸。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

海葵颱風今天將會跨過「中颱」門檻，向西北西進行，路徑南修預計週(3)日中心登陸台灣東北部，「不確定範圍」涵蓋大部分台灣，不排除成為西北颱。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新模式模擬顯示，週末(2、3日)兩天、「海葵」外圍或其環流影響，部分地區有明顯降雨及強風，與「海葵」路徑密切相關，需注意最新資料。

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最新(1日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「海葵」緩慢增強中，今(1日)將跨過「中颱」門檻，向西北西進行，下週(3)日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；「不確定範圍」涵蓋大部分台灣，顯示路徑還有變化，應密切觀察。

▲左圖：「海葵」向西北西進行，3日中心登陸台灣東北部，繼續向福建前進；「不確定範圍」包括大部分台灣。右圖：「海葵」的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表「不確定性」很高。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，「海葵」的系集路徑非常分散，包括登陸、西北颱、偏北不侵襲，代表「不確定性」很高，需密切觀察模式的調整。

下週一至週四(4至7日)台灣在季風低壓環流內，水氣多，大氣不穩定，易有局部陣雨，午後常有「大雷雨」伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應續觀察。