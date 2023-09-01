在公車站等雨停「慘被閃電劈中」　尼加拉瓜20歲足球員喪命

▲尼加拉瓜20歲足球員在公車站被雷擊中喪命，他身旁的教練也受到重傷。（圖／翻攝自Facebook影片截圖）

記者張寧倢／綜合外電報導

尼加拉瓜一名20歲足球運動員8月26日下午在首都馬納瓜（Managua）一處公車站廣場被雷擊身亡。當時天氣正下著大雷雨，他和他的49歲足球教練站在一棵大樹下等待雨停，突如其來的一道閃電將兩人同時電擊倒地，相關畫面在網路社群瘋傳，許多人表達不捨。

綜合英國鏡報與西文媒體報導，死亡的20歲男子名叫萊昂（Owen Isaías Cuadra León），效力於尼加拉瓜足球隊FOXES FC。根據友人說法，意外發生當天萊昂與49歲教練馬丁內斯（Juan Arana Martínez）要去訓練，他們正在聖經廣場（Plaza la Biblia）公車站等雨停，結果兩人遭遇雷擊，但萊昂相較下傷得更重。

當局27日證實，萊昂送醫後死亡，教練則重傷仍在治療中。由於事發在市區，網路社群上流傳許多民眾與媒體拍攝的現場畫面，只見兩人倒在同一棵樹下，當局人員正在設法將他們抬上擔架送醫。事後球團也發布聲明稱，由於球隊成員萊昂的不幸離世，謹代表球隊向悲痛的家屬致上最深切的哀悼。

雷擊造成的死亡在尼加拉瓜並不罕見，特別是在5月至11月的雨季期間。據報導，2022年尼加拉瓜至少有9人被閃電擊中死亡，2021年也有7人因此喪生。