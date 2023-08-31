台人被判刑220年定讞！誘33人到土耳其做詐騙　下飛機就變豬仔

▲一名台籍主嫌誘騙33人到土耳其後，逼其做電信詐騙，被判220年有期徒刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）
記者鄒鎮宇／綜合報導
一名台灣籍主謀以就業為由，誘騙33人到土耳其進行電信詐騙，並控制其行動。對此，土耳其的法院判其220年有期徒刑定讞。
根據土耳其媒體《自由日報》（Hurriyet Daily News）報導，土耳其安塔利亞省長辦公室25日發布的聲明指出，土耳其負責移民及走私的憲兵2021年4月接獲舉報後出動，立刻逮捕台籍主嫌。
調查指出，該名台灣人以工作為由，前後誘騙33名台人到土耳其工作，且這些求職者入境後，護照、手機會立刻被沒收，並被迫進行電信詐騙，與近年的詐騙豬仔事件相似。
憲兵隊獲報後於2021年4月26日出動，成功營救33名被害者，並將台籍主嫌逮捕拘留。
安塔利亞檢察長辦公室（Antalya Chief Public Prosecutor's Office）對台灣主嫌提起訴訟，案經上訴後於近日定讞，最終判決為220年有期徒刑，等同於為每位被害人入獄6年8個月。
另外，安塔利亞地區行政法院和最高法院均維持一審判決。
Taiwan man sentenced to 220 years for human traffickinghttps://t.co/8FpYQ8JGLo pic.twitter.com/emN31AMgXi— Hürriyet Daily News (@HDNER) August 25, 2023
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