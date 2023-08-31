台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

▲資安業者報告指出，因新型勒索軟體團體出現，今年上半年網路攻擊加劇，平均每間台灣企業在上半年遭到3245次攻擊，居全球之冠，也比去年同期增加10%。（圖／免費圖庫Pixabay）



文／中央社

資安業者Check Point Software今天發布2023年中資安報告指出，因新型勒索軟體團體出現，今年上半年網路攻擊加劇，平均每間台灣企業在上半年遭到3245次攻擊，居全球之冠，也比去年同期增加10%。

Check Point報告指出，今年第2季全球每週遭受的網路攻擊次數增加8%，創2年來最大增幅，凸顯攻擊者巧妙結合新一代人工智慧（AI）與USB等傳統工具來發動破壞性網路攻擊。

報告提到，2023年上半年共48個勒索軟體組織入侵超過2200名受害者，其中以Lockbit3最為猖獗，與2022年上半年相比，受害者數量增加20%。新興組織如Royal和Play的出現，則與Hive和Conti等勒索軟體即服務（RaaS）組織的解散有關。

就地理位置而言，45%受害者位於美國，且由於新型勒索軟體組織MalasLocker要求將贖金替換為慈善捐款，俄羅斯受害人數意外上升。若以產業別來看，製造和零售業受害最為嚴重，顯現出勒索軟體攻擊策略的轉變。

Check Point Software研究副總裁霍洛維茲（Maya Horowitz）說，從今年上半年網路攻擊趨勢可看出，勒索軟體和駭客激進主義等常見威脅更蓬勃發展，勒索組織調整手段和工具，企圖影響世界各地的組織，即使像USB這種傳統工具也被拿來作為傳散惡意軟體的媒介。

霍洛維茲表示，各組織需要制定彈性的資安防禦策略，並採用以預防為主的整合式解決方案，強化防禦能力。雖然網路攻擊難以避免，但若能採取前瞻性的措施及資安技術，則可有效預防。