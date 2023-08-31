國際名廚江振誠沒拿到「米其林三星」　IG發全黑圖

▲米其林頒發星級餐廳獎項之後，名廚江振誠在IG上發全黑圖。（圖／翻攝自Facebook／andrechiang_sg）



記者林彥臣／綜合報導

「台灣米其林指南2023」星級餐廳於31日上午頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳等獎項，米其林二星名廚江振誠所創辦的餐廳RAW，今年依然是二星評價，沒有獲得三星。獎項公布後，江振誠在IG上發全黑圖，疑似是對評選結果表達失望。

江振誠今天下午在IG上發全黑圖，沒有任何引言，由於上午才頒發星級餐廳等獎項，因此網友紛紛猜測，是對評選結果表達失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在這則全黑圖留言表示，「主廚加油！」、「初心不變，現實只是虛華」、「Chef拍拍，米其林不懂，我們懂！」、「這次米其林三星有三間，沒有RAW令人失望」、「Chef不難過，在我們心中你年年都是米其林」。

今年入選三星評價的餐廳分別為，頤宮中餐廳／君品酒店、JL Studio、Taïrroir 態芮。

《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致，米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。

評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗，分別是食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。