韓知名女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼的！遭軟飯夫家暴險死

▲光貝莉日前於網路平台上表示，自己遭到老公監禁、毆打、脫衣等家暴。（翻自newsamong.com）

圖文／鏡週刊

韓國知名女直播主「光貝莉」近日爆出遭軟飯老公恐怖家暴的事件，光貝莉日前於網路平台上表示，自己遭到老公監禁、毆打、脫衣等家暴，一開始許多網友以為光貝莉是為了炒作而編出來的假消息，但現在警方證實，光貝莉的老公已被依特殊暴力、性侵、傷害等罪嫌遭逮捕。

「光貝莉」本名千郳瑞，據南韓《NEWS 1》與《JTBC》報導，其實最近有粉絲發現，光貝莉的網路平台上多了「去死吧」、「殺人」等相當極端的字眼，但粉絲們也不知道發生了什麼事。後來在本月17日，光貝莉表示自己遭到老公的恐怖家暴，但一開始許多網友以為是光貝莉為了衝點閱與人氣，故意製造出來的假新聞，不過現在警方證實，光貝莉說的是真的。

光貝莉表示，事發在本月13日，她稱自己和老公的感情已經漸行漸遠，當天老公問她：「妳是不是出軌了？」然後她也很快地回答：「對，我就是出軌了！」隨後老公整個人情緒大爆發，開始對光貝莉暴力毆打、剪去她的頭髮，更把她全身脫光，並監禁在浴室內。後來光貝莉的友人發現不對勁報警，並趁著老公外出的時候，救出光貝莉。之後光貝莉暫居在臨時住處，卻沒想到老公故意以「談離婚條件」為由，再度把她騙回家，然後再次對光貝莉家暴。目前警方已證實，光貝莉的老公已被依特殊暴力、性侵、傷害等罪嫌遭逮捕，全案進入司法程序審理中。

▲光貝莉出示自己遭到老公恐怖家暴的證據。（翻自JTBC）

光貝莉過去通常以性感、感於露奶等形象示人，不過光貝莉也表示，這一切都是被老公脅迫、逼出來的。光貝莉說，她從事直播主工作6年，一開始是因為產後3個月，在老公鼓勵之下踏入直播主這行。後來老公見直播事業有一點成績，於是開始下猛藥，對光貝莉說：「在Africa TV當女直播主，露奶是基本。」於是光貝莉在老公的要求下，開始穿爆乳裝，但光貝莉也說，有些服裝她真的覺得太超過，不想穿，但老公仍會強迫她穿上，相信這樣就能賺得點閱率與打賞。

光貝莉還說，其實老公完全靠她吃飯，她認真做直播主，但老公就是爽爽領收益，而且在雙方頻頻的意見衝突下，光貝莉和老公的感情漸行漸遠，尤其在2年前發生自殘敲詐事件後，光貝莉幾乎和老公已形同陌路。光貝莉稱，這幾年和老公已經沒有感情，但為了做直播賺錢，兩人還是硬著頭皮、假裝關係良好而做下去，不過如今老公已經完全變調，這次的家暴真的差點讓她送命。

▼光貝莉稱很多時候都是在老公的逼迫下，穿誇張的爆乳裝。（翻自newsamong.com）

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