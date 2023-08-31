陸客取消赴日旅遊！　日媒調查：超過3分之1旅行社受影響

▲核處理水問題影響陸客赴日旅遊意願。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本排放福島第一核電廠核處理水引發各界反彈，中國政府更在24日宣布全面禁止日本水產進口。受此影響，部分原定前往日本旅遊的陸客也開始取消行程。不僅如此，當地旅行社也直言，依照目前的狀況，根本不敢向顧客推薦日本旅遊產品。

《朝日新聞》31日稱，中國媒體不斷報導核處理水排放議題，使得民眾惶惶不安，而在中國當局擺出強硬姿態後，當地旅行社也只敢保持同樣態度，短期內避免向顧客推銷日本旅遊行程。

遼寧省大連的一間旅行社受訪時直言，「顧客取消訪日行程也是無可奈何的事。目前我們不會向顧客推薦日本旅行，只能轉而推銷國內旅遊行程。」同時也直言，已經有多名報名日本旅遊團的遊客取消行程。

另外在北京也有旅行社表示，原本來諮詢日本旅遊的顧客幾乎都將目的地轉為其他亞洲國家。負責人指出，「原本主推日本旅遊團，但是能夠預期顧客（因為核處理水排放問題）反彈心理，因此目前不會主動推銷日本旅遊產品。」

《朝日新聞》28日與30日致電中國40間旅行社，其中有23間推出日本旅遊商品。大多數的旅行社28日都回覆「未受影響」，但30日再次致電時，就有至少7間旅行社表示接到報名日本旅行團顧客的取消要求。