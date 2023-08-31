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剪髮前會先在家洗頭！他曝好友「超噁經驗」：一梳瀏海臭味衝出

▲連鎖美髮集團宣布旗下門市員工，必須戴口罩服務客人，同時體溫超過37.5度謝絕消費 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲剪髮前會先在家洗頭嗎？（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者施怡妏／綜合報導

每段時間的喜好不同，許多人會時常到美髮店修剪頭髮，或更換髮型和髮色，一名網友表示，平常都是下班的時候去髮廊，頭皮一定會出汗出油，就會很尷尬，因此好奇大家去髮廊之前，會先在家洗過頭嗎？貼文一出，有苦主分享恐怖經驗，「一梳開瀏海，頭皮臭味馬上漫開來」。

有網友在PTT發文，「剪頭髮前大家會洗頭嗎？」去剪頭髮時，有些設計師會先剪短，修到差不多的位置，才會去洗頭，平常都是利用下班時間去，忙碌一整天，頭皮出汗或出油就會很尷尬，「一般都會先自己在家洗過頭髮再去店裡嗎？還是普遍都是直接去，沒有什麼關係？」

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貼文一出，多數網友都是直接去，「直接去呀，除非有運動或真的太髒就洗個澡再去，他們都很習慣了吧」、「不就是要去洗+剪嗎」、「洗頭按摩才是剪頭髮的重點吧」、「洗的是盤子，反而要弄的越油越划算」、「會故意不洗欸，給設計師順便看一下頭皮實際狀況，才知道護頭皮護髮要不要換產品」。

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲多數人都是直接到店裡洗＋剪。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

不過，也有人會先洗頭再去，「我會，甚至還會洗個澡再去，因為剪頭都會離很近，怕自己會臭臭的」、「我是易出油頭皮，一定先洗過再去」、「會，基礎禮貌，還聽過對方抱怨別的客人頭很油來剪」。

貼文還釣出苦主分享恐怖經驗，「和朋友一起去髮廊，當設計師梳開她的瀏海時，頭皮臭味馬上漫開來，頭皮屑還黏在油膩的髮根上，那視覺和味覺的衝擊，讓我都想吐了，更何況是徒手去撥頭髮的設計師，自從被朋友震撼教育過，我都會讓頭皮、身體保持清爽，至少不要異味很重」。

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