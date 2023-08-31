世新大學廣電系學生實力驚人　抱走校園廣播金聲獎兩大獎

▲ 世新大學王詩婷、吳嘉琦、林心櫞、劉佳怡製作「疫想不到的教育新模式」獲得金聲獎「教育專題報導獎」。（圖／教育部提供）

生活中心／台北報導

全臺唯一完整培育聲音媒體專業人才，世新大學廣播電視電影學系廣播組學生在學期間就頻頻展露頭角，年年在有「校園廣播金鐘獎」美稱的「金聲獎—校園廣播節目競賽」拿下重要獎項。由國立教育廣播電臺主辦，今年邁入第20屆的金聲獎，共有259件作品、700多位學生參賽，世新大學團隊自入圍公布時就氣勢驚人，以13件入圍作品，蟬聯19年入圍件數最多的學校，最終從40件優秀的入圍作品中脫穎而出，獲得「教育專題報導獎」與「兒童節目獎」兩大獎，展現引領傳播教育與聲音媒體人才的堅強實力。

金聲獎長期受到大專院校大眾傳播學群師生重視，世新大學校長陳清河表示，世新擁有超過60年歷史的聲音內容創作環境，學生更是在每屆金聲獎都榜上有名，最輝煌紀錄曾創下在8個獎項裡橫掃6座大獎，而世新廣播組是全臺唯一的廣播系所，培育人才專業扎實，又有完整的校園電臺、Podcast及實務上的訓練，對於學生與業界接軌非常有幫助。

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▲ 世新大學簡詩芸、范雅婷、史耘翰、詹宜臻、曾鈺茹、王靖婷製作「晚安，夢中冒險家」獲得金聲獎「兒童節目獎」。（圖／學生提供）

此次「教育專題報導獎」得獎作品「疫想不到的教育新模式」，由世新大學王詩婷、吳嘉琦、林心櫞與劉佳怡製作，成功透過師生不同的觀點，思考最合適的教育模式，也替老師發聲，呼籲應重視老師進行遠距教學的身心壓力。

「兒童節目獎」得獎作品「晚安，夢中冒險家」，由世新大學簡詩芸、范雅婷、史耘翰、詹宜臻、曾鈺茹與王靖婷製作，故事設計由小學三年級的主角「小安」出發，與夢中的精靈姐姐一起探索動物島、科學島以及成語島，一邊冒險一邊學習新知識，讓大小朋友都能受益良多。

金聲獎評審表示，世新大學的得獎作品內容貼近時事和教育的變遷核心，其中的報導深入有觀點，細心論述討論全面，展現出製播技巧的圓潤、成熟，已具專業主持人之姿。

▲ 世新大學廣電系師生在影音播客直播間訪問人氣歌手、世新校友鄧福如。（圖／世新大學提供）

值得一提的是，世新校方持續提供師生頂尖、友善的創作環境，落成一年的「影音播客直播間」（Podcast/ Live Streaming Studio），不僅外觀充滿科技感，整片落地窗讓主持人、來賓能即時觀察觀眾反應，也可透過網路直播與網友互動，甚至吸引教育電臺、中央廣播電臺等媒體一級主管率隊參訪，臺北市長蔣萬安、人氣歌手鄧福如、非凡主播賴家瑩等多位名人都曾在此受訪，與世新學子分享人生經歷。

不斷引領聲音媒體趨勢的世新大學，持續運用全媒體教育優勢，以及產學合作資源，深化優質聲音創作人才培育，鼓勵學生製播優良作品，在校內外發光發熱，也為聲音產業注入新血。

▲ 世新大學影音播客直播間整合最新聲音媒體趨勢與應用。（圖／世新大學提供）