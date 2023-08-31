「π」水豆漿賣什麼？他一看超疑惑　網1句神回覆笑翻全場

▲永和豆漿招牌引起眾人關注。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者朱祖儀／綜合報導

如果店家招牌夠顯眼特別，總能吸引到消費者的目光。但近日一名網友在路上看到一間永和豆漿的招牌中間，竟然寫了「π水」，讓他看了一頭霧水，好奇究竟是什麼意思？照片一出隨即吸引眾人，開玩笑說「買豆漿要先背圓周率」、「老闆覺得很拍水（台語抱歉）啦」，但也有人解釋其中含意。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到一間永和豆漿的招牌用紅色顏料寫著大大的「大永和豆漿」，但吸引目光的是，中間竟然有藍色的顏料寫了「π水」。他對於招牌中的「π」很好奇，於是PO文詢問「所以Pi水豆漿是什麼東東，還是那個念ㄊㄨ水？」

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不少人看到後紛紛笑說，「拍水啦，只是想道個歉」、「3.1415926水」、「買豆漿要先背圓周率」、「對不起，真的很π水」、「大永和3.14159265358979332846水豆漿」，還有人神回「哪個π？冷冷的冰雨在臉上胡亂的π」，當場笑翻眾人；也有網友指正原PO說，如果是中文，兀應該唸「ㄨˋ」而非ㄊㄨ，「是突兀的ㄨˋ」。

另外，有內行網友透露，其實招牌寫的是「兀水」是真有其意，先前有人指出，這是最接近人體生理水的好水，由於這種水能帶來許多神奇難解的現象，像是保持生鮮食品不腐敗、讓海水魚和淡水魚能同缸飼養等，讓人聯想到數學裡神秘的圓周率「π」，「兀水」因而得名。後續也有不少廠商推出以「兀水」、「π水」為名的商品，不過也有醫師和專家提醒，無論是能量水、π水還是小分子水等商品，大多都沒有科學證據或政府相關單位背書，因此要小心留意。