澤倫斯基「曾讓拜登超火大」　新書曝2人首次白宮會面：搞砸了

▲2021年9月1日,烏俄戰爭爆發前,拜登與澤倫斯基首次在白宮會面。(圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國雜誌《新共和》前總編、《大西洋》特約撰稿人福爾(Franklin Foer)即將出版的新書披露,2021年9月1日,烏克蘭總統澤倫斯基「搞砸了」與美國總統拜登的首次白宮會面,因為他要求加入北約,並且「荒謬分析」盟友動態,這一切都讓拜登「被惹火」。

福爾預計9月5日出版新書《最後的政治家:拜登的白宮內幕與鬥爭美國未來》(The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future),而《衛報》獨家搶先取得書摘,並且推出這篇報導。

福爾指出,這次會面是在2021年夏末,距離美軍撤離阿富汗不遠,烏俄戰爭也尚未爆發。當時,澤倫斯基「似乎對拜登的質疑視而不見」、「對話裡塞滿一長串要求」,最主要的就是加入北約。

但被拜登指出尚未獲得足夠支持時,「澤倫斯基的沮喪阻礙了他的邏輯能力…他開始訓話表示,這個組織事實上是個歷史遺跡,重要性正在減弱。他告訴拜登,法國和德國都將退出北約。這是一個荒謬的分析,也是明顯的矛盾。這讓拜登被惹火。」

▲烏俄戰爭爆發後,拜登政府領導全球對烏克蘭提供援助與支持。(圖/路透)



福爾形容,2人首次白宮會面未能建立融洽關係,「就連澤倫斯基在拜登政府裡的最熱衷同情者也同意『他搞砸了。』」

他進一步分析,當時美烏領袖對彼此評價都不高。拜登自擔任歐巴馬副手就開始處理美烏關係,「比澤倫斯基更深入參與烏克蘭政治」,而澤倫斯基認為拜登很軟弱,因為對方2021年初放棄制裁建造天然氣管線北溪2號(Nord Stream 2)的俄羅斯公司。

正如本書其他章節,福爾沒有直接交代資料來源。但出版商「企鵝藍燈書屋」(Penguin Random House)宣稱,這些內容是與「拜登身邊數十年以來的親密顧問核心圈」接觸後取得。

《衛報》指出,烏俄戰爭爆發後,拜登政府領導全球對烏克蘭提供援助與支持,但隨著戰火持續延燒,提供給基輔的軍事及財政援助,已成美國國會及共和黨總統初選的敏感問題。如今,福爾在新書裡描述拜澤關係的「艱難開局」,可能在華府和基輔內部引發焦慮與恐慌。