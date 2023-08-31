太魯閣事故車廂疑搜出「死者頭蓋骨」　交長：已通知檢調將驗DNA

▲交通部今日帶著日本學者與罹難者家屬參觀太魯閣事故車廂。（圖／民眾提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部邀請日本學者專家至台鐵富岡機廠訪查，其中罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也到現場一同勘查事故車廂，沒想到她竟在車廂中，找到死者的頭蓋骨碎片。交通部長王國材表示，檢調單位將再派員搜查，後續也會進行DNA測試，若確認為罹難者的遺骨，就會立即歸還家屬。

2021年4月2日發生死傷慘重的台鐵太魯閣號出軌意外，釀成49死213傷的悲劇，為台鐵近60年最嚴重的事故。31日由台鐵局長杜微帶著日本專家，以及部分罹難者家屬前往台鐵富岡機廠，勘查當時的事故車廂，未料，王薇君在查看過程中，竟找出一片罹難者的頭蓋骨。

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▲王薇君找到死者頭蓋骨。（圖／民眾提供）

王國材表示，重大事故後的標準作業程序為救護團隊先進去車廂作業，接著還有檢調現場蒐證、運安會調查，所有現場證物都會在這幾個階段處理完畢，最後才會將列車交還台鐵，目前已通知檢調，將再度搜查車廂有無異狀，並將進行DNA測試，若確認為罹難者的遺骨，就會立即歸還家屬。

台鐵局表示，110年4月2日發生第408次事故後，檢警、運安會等單位封鎖事故現場，進行多次全面搜索，完成整個事故報告後，運安會於111年3月15日將事故車輛交付臺鐵局現況保存，目前陳列在富岡紀念園區內。臺鐵局將儘速會同檢警單位搜尋車上是否有其他遺物。