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老銀行變身夢幻工作室！大面落地窗+挑高空間　還有電話亭不怕吵

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲老銀行倉庫大變身！挑高夢幻工作空間共110席，「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運。（圖／高雄市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

由第一銀行高雄倉庫改裝，「駁二共創2號基地—共享工作空間」即日起試營運，除了基本設備齊全外，大面落地窗引入自然採光，加上挑高5米的空間都是看點；此外還有「電話亭」讓人可以躲進裡頭講電話，不怕與其他空間使用者互相干擾，堪稱創意人的夢幻工作空間，試營運期間也推出日租座位199元的優惠價。

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

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▲「駁二共創2號基地」共享工作空間，大面落地窗引入自然採光，還有挑高5米的設計。（圖／高雄市文化局提供）

文化局自2017年推出「駁二共創基地」位於大勇路11號3、4樓，這些年來與新創團隊共創價值與能量，廣受好評；2021年第一銀行高雄倉庫正式納入駁二版圖，成為駁二的第26座倉庫，賦予「駁二共創2號基地」的使命，提供更大更完善的空間讓設計業者進駐。

高雄市文化局長王文翠表示，有別於傳統商務辦公室需長期簽約，「駁二共創2號基地—共享工作空間」提供流動式日、月租座位，還有固定式月租座位等多元方案，配置110席，使用者能依照工作需求彈性安排租期。

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼空間提供流動式日、月租座位，還有固定式月租座位等多元方案，配置110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

她表示，駁二共創2號基地鄰近輕軌駁二蓬萊站，交通便捷，能就近串連大駁二地區眾多文創人才與資源，對於出差洽公及從事設計、文創、文字的自由工作者而言，是超高CP值的夢想工作場域，也是高雄對於文創產業工作者的一份心意，提供好的環境，匯集好的人才。

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲空間也能手沖咖啡，讓思緒更清晰。（圖／高雄市文化局提供）

「駁二共創2號基地—共享工作空間」不僅具備網路、插座、置物櫃、多功能事務機、咖啡器具、茶水等基本設備，若有會議及接待客戶等需求，還能租用會議室包廂，隱私且獨立的討論空間，不會被外界干擾。

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲如果工作中有電話，還能躲進「電話亭」裡放心溝通，不怕與其他空間使用者互相干擾。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲也可租用會議室包廂，隱私且獨立的討論空間，不會被外界干擾。（圖／高雄市文化局提供）

共創2號基地臨必信街側，還精選了3間美感設計店家進駐，包含定期展出當代藝術作品的「嚴禁煙火畫廊」，提供藝術藏家們彼此交流的平台；即將於近期開幕的「Oskay Store設計選品」，展售原裝設計家具家飾，結合平面設計與陶藝，創造居家設計氛圍。此外還有「Oracle神諭咖啡」，不僅是熱門打卡店，無論是咖啡、甜點、場景都令人驚豔，憑共享工作空間租借當日發票，即可享有外帶美式咖啡、拿鐵折40元優惠。

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲鄰近設計感店家當中，「嚴禁煙火畫廊」定期展出當代藝術作品。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲即將於近期開幕的「Oskay Store設計選品」，展售原裝設計家具家飾。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼老銀行倉庫大變身！「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運，超美夢幻工作空間共110席。（圖／高雄市文化局提供）

▲「駁二共創2號基地—共享工作空間」試營運期間，推出日租座位199元的優惠價。（圖／高雄市文化局提供）

駁二共創2號基地
專線：(07)5212980
服務時間：每日 9:00-18:00（除夕休館）
諮詢信箱：pier2base.no2.info@gmail.com
基地位置：高雄市鹽埕區必信街105號

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