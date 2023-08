她搭機被逼扒衣「半裸搜身」還禁飛！　怒控以色列航空歧視羞辱

▲努爾指控以色列航空歧視。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

巴勒斯坦裔美籍記者努爾(Noor Wazwaz)指控,自己遭到以色列航空羞辱與歧視,她預計從紐澤西州紐瓦克(Newark)飛往以色列特拉維夫市(Tel Aviv),卻遭員工強迫脫衣至「半裸」徹底搜身,還被刪除私人照片。不過,以色列航空並未回覆媒體的評論要求。

《商業內幕》報導,本案發生在7月18日,而「美國─阿拉伯反歧視委員會」(ADC)於7月31日代表當事人提出申訴指出,美國公民努爾因為巴勒斯坦、穆斯林及阿拉伯背景面臨「嚴重歧視與騷擾」,包括被迫接受其他乘客沒有的「廣泛且羞辱性搜查及問話」。

努爾當天在推特發布影片表示,「他們告訴我,因為我是巴勒斯坦人,而且我要飛去以色列,所以我不被允許攜帶筆電、任何充電器甚至行動電源登機。」她詢問一名以色列航空員工,是否因為自己是巴勒斯坦人,才會發生這些事,對方回應,「對啊,而且你要去的地方就像拉馬拉(Ramallah)」,拉馬拉正是巴勒斯坦民族權力機構總部所在地。

I was denied boarding on @EL_AL_ISRAEL because they claimed that I was a “security risk.” Here is a glimpse of what it’s like to travel to Israel as a Palestinian, even if you’re an American. It all started when I went to go drop off my bags at the counter at EWR. pic.twitter.com/1W9X9fm3pX