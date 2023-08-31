義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

▲工作人員清洗現場血跡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

義大利北部重要工業城市杜林發生一起火車撞死維修工人的意外。事發當時正值深夜，一群維修工人在更換鐵軌時，被一輛時速超過160公里的貨物列車撞上，其中5人當場死亡，遺體更被撞飛至300公尺外。

根據《衛報》報導，義大利北部城市杜林省（Turin）布蘭迪佐市（Brandizzo）30日深夜發生鐵道事故，當時有一群鐵路工人正在米蘭至杜林的主要鐵路幹線上進行鐵軌更換作業，然而此時卻突然有一輛從米蘭開往杜林、載有十多節空車廂的貨物列車疾駛而過。

這輛列車以時速160公里的速度撞上正在更換鐵軌的工人們，導致5人死亡、2人受傷。由於速度過快，部分罹難者的遺體更被撞飛至300公尺外。5名死者當場死亡，年齡介於22歲至53歲之間，而他們全都隸屬同一間公司。

事故發生後，火車隨即停下來，而駕駛員雖受到驚嚇，但是沒有受傷。義大利國家鐵路（FS）的子公司義大利鐵路網（RFI）對此表示深切哀悼，目前也正式展開調查。

發生事故的區間31日上午暫停列車服務，義大利鐵路網則與檢方一同重返事故現場，試圖釐清意外發生原因。

布蘭迪佐市長博多尼（Paolo Bodoni）受訪時表示，調查仍在進行中，但是不排除可能存在聯絡錯誤。