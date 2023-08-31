印度探測器「月船3號」出動　證實月球南極有硫磺

▲印度月船3號在月球南極表面檢測到硫磺。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

印度探測器「月船3號」（Chandrayaan-3）日前成功登月，成為全球第一個讓探測器登陸月球南極的國家。印度太空研究組織（ISRO）首次對月球南極附近的表面元素進行分析，發現存在許多化學物質，其中包含硫磺。

根據BBC與space.com報導，月船3號機身搭載一個六輪移動探測車「普拉岡」（Pragyan），梵文意思為「智慧」。普拉岡作為首個訪問月球南極的探測器，一刻不停的在外界不熟悉的領域探索，將在2周內持續回傳照片和科學數據。

普拉岡配有雷射誘導擊穿光譜儀（Laser Induced Breakdown Spectroscopy，LIBS），這個儀器會先向觀察物發射脈衝光雷射，將物質蒸發為等離子體（plasma）狀態，再分析等離子體發散的光波長，辨別其中包含哪些元素。

Chandrayaan-3 Mission:



In-situ scientific experiments continue .....



Laser-Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) instrument onboard the Rover unambiguously confirms the presence of Sulphur (S) in the lunar surface near the south pole, through first-ever in-situ measurements.… pic.twitter.com/vDQmByWcSL — ISRO (@isro) August 29, 2023

ISRO於29日在聲明中指出，「在此之前，月球軌道上的飛行器從未檢測到硫，然而實地檢測的結果證實，月球南極表面確實存在硫磺（S），另外還有預期中的物質像是鋁、鈣、鉻、鐵、錳、氧、鈦和矽等。」

美國、俄羅斯、中國此前也成功讓探測器登月，不過都是在月球赤道附近登陸，而不是月球南極。太空記者格雷（Kate Arkless Gray）指出，這是因為該區域山多、隕石坑、斜坡特別多，很難找到安全的著陸點。

印度月船3號登陸月球南極的前幾天，俄羅斯月球探測器「月球25號」（Luna-25）原定21日登陸月球南極，卻在登陸前失控撞上月球墜毀，睽違47年登月任務宣告失敗。