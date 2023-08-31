嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

▲嘉義今日發生三起地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今天中午在1分鐘內發生3起地震，分別為中午12點49分嘉義民雄規模4.5地震、12點49分嘉義新港3.7地震、12點50分嘉義新港3.4地震。中央氣象局地震中心表示，推估本次是8月19日和26日地震的後續餘震，由於該地區地震不多，因此持續有小規模的地震是好事。

嘉義新港在8月16日發生規模4.0地震、8月26日又發生規模3.8地震，今日則是12點49分嘉義民雄發生規模4.5地震、12點49分嘉義新港發生規模3.7地震、12點50分嘉義新港發生規模3.4地震。

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氣象局地震中心代理主任吳健富表示，今日的地震可能是上次地震的餘震或群震，由於該地區不常地震，但受到東半部板塊擠壓應力作用，壓力會傳遞到西部較淺層的位置，導致破碎帶引起地震。

吳健富指出，該地區上次出現頻繁地震是921大地震後，當時因能量過多，需要多次地震來釋放能量，他也坦言，這個地方地震不多，所以能有多次小規模地震其實是好事，有利於能量慢慢釋放。

他也說，這幾次地震規模都不大，只是因為鄰近市區，大樓會放大地震感受，高樓層感受上也會搖晃更劇烈，不過其實晃一下不太會有災害發生，震度4級的地震除非搖晃很久，不然不必太擔心。

由於這幾次地震規模都不大，吳健富推估，雖然未來還會有餘震，不過規模應該只會達到3左右，且3到5天就能把能量釋放完畢。