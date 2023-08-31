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侯友宜拋醫療五箭！薛瑞元笑了：都已經在做「感謝侯陣營肯定」

▲▼衛福部長薛瑞元說明長照與外籍移工政策。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元說明長照與外籍移工政策。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日拋出醫療衛生政策，提出「五箭優先」主張。衛福部長薛瑞元今（31）日聽到政策內容笑了，直言「這些都是政府已經在做的，感謝侯市長陣營對我們醫療政策肯定，讓我們一起共襄盛舉，樂於看到大家有相同目標。」

五箭優先主張包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化等。

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侯友宜強調，這五箭主要是解決台灣目前面臨的醫病困境，包括嬰兒死亡率創7年新高；國民憂鬱比例高，衛福部曾統計台灣約8.9%民眾有憂鬱症狀，約200萬人，其中重度憂鬱高達5.2%，約125萬人。另依據衛福部委託研究報告顯示說明，2024年護理師缺口最高達2萬4千人，護病比高、就業環境差，留不住人才等。

薛瑞元今日中午說明長照政策時，被問及侯友宜政見議題，他一聽先是笑了笑說「這幾個都是我們是現在已經在做了，不但是已經在做，有些也做一段時期，感謝侯市長陣營對我們醫療政策肯定，讓我們一起共襄盛舉，樂於看到大家有相同目標」。

薛瑞元也提到，台灣的醫療全世界評比是名列前茅，但還是有幾個弱項，第一個就是新生兒、嬰兒死亡率，在OECD國家沒有特別突出，比鄰近日韓稍遜，正在優化兒童醫療照護計畫，試圖解決。

第二則是慢性病照護成效沒有很明顯突出，因為過去醫療系統和健保制度，比較集中在可近性、資源平均分配問題，投入醫療資源不足地區滿足，至於老年化社會比較關注意議題，現在會利用健保制度處理這個問題，包含代謝症候群防治計畫、社區醫療群家醫計畫等正在推動當中，健保預算也會投注在這個地方。

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