　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新娘當眾氣哭「要把6歲外甥趕出去」　只因他穿白色牛仔褲

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲外國一名26歲新娘因為6歲賓客穿著「白色牛仔褲」而動怒。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

外國一名新娘發現6歲外甥穿著「白色牛仔褲」出席，氣到躲進廁所痛哭，甚至傳訊息給小弟弟的母親，威脅把對方趕出宴客會場。新郎認為妻子反應過度，2人為此大吵一架，如今他在網路論壇Reddit發文求助，想知道自己是否真的錯怪老婆了。

根據貼文，婚禮原本一切順利，28歲新郎卻突然瞥見妻子雙手摀臉走進廁所，趕緊追上去關心，「我到廁所時，敲了敲門並向妻子表示『是我』。幾分鐘後門被打開了，我老婆坐在地板上，（哭到）睫毛膏抹滿整張臉。」

新郎著急追問後得知，原來是6歲外甥穿著白色牛仔褲、打著白色領結出席。儘管他試圖安撫並說服妻子暫時忘記這件事，好好享受婚禮，老婆卻仍非常難過，甚至威脅賓客，「她又開始哭了，她說這是她的大日子，不想要讓外甥毀掉。這讓我很生氣，因為她才是用一堆廢話毀了我們的大日子。我告訴她，她不只自私還缺乏安全感，竟然擔心一個6歲小男孩比她更好看。」

夫妻倆冷戰到隔天早上，未料岳母得知此事之後，竟還要求女婿道歉。新郎在貼文中坦言，自己一開始很認同這項服裝規定，因為穿白色衣物出席婚禮，刻意與新娘白紗「撞衫」，確實是非常不尊重人的行為，但他還是認為妻子反應太激烈了。

許多網友感到震驚又困惑，紛紛留言，「她覺得大家會把他誤會成新娘嗎？」、「她的行為就像個6歲小孩」、「白色象徵純潔，但一個6歲孩子可能比你奇怪的老婆更有資格穿上這個顏色。」另一些人則沒有給出具體評論，只是婉轉祝福這段婚姻幸福美滿。

ET快訊
快訊／12縣市豪大雨特報！　大豪雨轟1地
快訊／少女遭脫衣霸凌　施暴者父親開嗆了！
獨／路邊尿尿被開槍！　BMW全是彈孔畫面曝
快訊／海葵「海陸警發布」可能時間點曝！
帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了
快訊／新版「爆紅神單」上架！　保費、保障一次看
快訊／王陽明現身！　爆婚變首度回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

南非約翰尼斯堡建築物大火！民眾往外跳求生　至少63死43傷

檢方：川普2011至2021每年淨資產「浮報數十億美元」

中西非洲政變風潮　3年內「7國軍方奪權」一次看

新娘當眾氣哭「要把6歲外甥趕出去」　只因他穿白色牛仔褲

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

健身網美不明原因猝逝！　昏迷8天「二度心臟驟停」

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

南非約翰尼斯堡建築物大火！民眾往外跳求生　至少63死43傷

檢方：川普2011至2021每年淨資產「浮報數十億美元」

中西非洲政變風潮　3年內「7國軍方奪權」一次看

新娘當眾氣哭「要把6歲外甥趕出去」　只因他穿白色牛仔褲

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

健身網美不明原因猝逝！　昏迷8天「二度心臟驟停」

海葵貼近台灣機率高！美國模式預測登陸　專家示警：應變時間很短

扮超商高層「教育防詐」騙遊戲點數　毒蟲半年靠這招撈40萬

郭台銘連署書價碼曝光！民調業者「比街頭市調還不值錢」：很漏氣

冷血媽分屍9歲女兒還「切下一部分煮」　親友意外在冰箱找到遺體

王鴻薇批屏東停車場「蚊子館」　綠委：不是停車場蓋好使用率就100％

山道猴出18禁遊戲　超商妹嬌喊「要溫柔哦」！他買了：還原度超高

10年3度酒駕！撞死人落跑畫面曝　滿臉玻璃逛超商...讓人拳頭硬了

君品頤宮6連霸奪米其林三星　國賓A CUT重獲一星肯定

小薰深夜驚覺「行李箱不是我的」！8hrs後要走紅毯：高層幫忙也未必能趕上

快訊／颱風＋對流雨彈齊轟！12縣市豪大雨特報「大豪雨範圍曝」

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

克里姆林宮：普里格津可能遭蓄意擊落

氣象廳：海葵直撲沖繩　鴻雁24小時內生成

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

影片曝！貨車衝下斜坡　他藏電線桿後難躲死劫

全家5孩「猿類姿勢」行走　科學家掀論戰

中國新地圖宣稱擁南海主權　大馬拒絕接受

菲律賓估「超級颱風」蘇拉這天最靠近台灣

好市多戰勝中國不景氣！美作家逛3店發現每天擠爆

美首對台外國軍事融資　供25億元軍備

開車旅行耗盡汽油　癱瘓女受困38度車上熱死

健身網美「二度心臟驟停」不明原因猝逝　

更多熱門

相關新聞

女車禍毀容被狠甩　未婚夫炫耀交新女友

女車禍毀容被狠甩　未婚夫炫耀交新女友

馬來西亞一名30歲女子原本準備10月結婚，但6月騎機車出車禍，身體、臉部多處嚴重受傷，近乎毀容。沒想到在她心靈最脆弱的時候，未婚夫狠心把她拋棄，不接電話、把她拉入黑名單，還上傳影片炫耀交了新女友，讓她相當心碎，原本已邀請500人出席的婚禮也泡湯。

挑鬼月看房有好處！　民俗專家：過戶再挑好日子即可

挑鬼月看房有好處！　民俗專家：過戶再挑好日子即可

小舅子急娶孕女友！岳母逼「紅包6萬6是習俗」

小舅子急娶孕女友！岳母逼「紅包6萬6是習俗」

女同事「找人夫陪挑婚紗」惹怒正宮　準新郎背景超毛

女同事「找人夫陪挑婚紗」惹怒正宮　準新郎背景超毛

前男友快結婚了…突提1超扯要求　她驚：新娘也同意

前男友快結婚了…突提1超扯要求　她驚：新娘也同意

關鍵字：

Reddit新娘白紗結婚禁忌dress code婚禮

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

王陽明現身！左手無名指「婚戒消失」

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面