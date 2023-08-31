女車禍毀容遭狠甩！未婚夫炫耀交新女友　她心碎：10月婚禮泡湯

▲女子騎機車上班出車禍，全身多處受傷，住院一個月。（示意圖／CFP，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名30歲女子原本準備10月結婚，但6月騎機車出車禍，身體、臉部多處嚴重受傷，近乎毀容。沒想到在她心靈最脆弱的時候，未婚夫狠心把她拋棄，不接電話、把她拉入黑名單，還上傳影片炫耀交了新女友，讓她相當心碎，原本已邀請500人出席的婚禮也泡湯。

星洲網報導，30歲單親母親艾法6月26日清晨5時30分騎機車外出上班，途中發生車禍，臀部骨折、頭部流血、腹部受傷，腿也斷了，被送進醫院住了一個月。目前她尚未完全康復，只能躺在床上，不過醫師已經允許她出院返家。

然而在出事之後，艾法的未婚夫不曾現身關心，沒有聯繫過她，不接她的電話、還把她拉入黑名單，讓她非常傷心。更令她痛苦的是，未婚夫在社群媒體平台上傳她與其他女子的影片，炫耀已經交到新女友。

艾法坦言，其實她與未婚夫早已規劃10月結婚，準備工作早就開始進行，也付了錢，並邀請500人出席，「我現在發生意外，總希望我愛的人能在身旁陪伴和給我鼓勵……但他卻突然消失了，慶幸我還有家人在背後支持著我，只有上蒼知道我每晚都在哭泣。」

艾法車禍後臉部受傷的影片上傳至社群媒體之後，觀看次數累計超過50萬人次。不少網友留言祈禱她能早日康復，堅強度過難關。