就是今晚！罕見「超級藍月」登場　百年僅4次「錯過再等6年」

▲今年最大滿月也是罕見的「超級藍月」今晚登場。（示意圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年最大滿月也是「超級藍月」今晚登場！台北市立天文館指出，8月出現兩次滿月，都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月，同月份第2次滿月稱為「藍月」，因此今（31日）晚是超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」，過去百年間只發生過4次，錯過今晚還要再等6年，最佳觀賞時間是今晚7點半前後。

天文館表示，今晚的「超級藍月」也是今年最大滿月，視直徑可達到33.43角分，與今年2月6日的最小滿月相較，視直徑大了13.6%，視面積更增加29%，比平時更大更亮。但由於望發生於上午9時許，看不見月亮，建議可在今天傍晚7點半前後，月亮東昇時觀賞，此時月球與地球距離近，加上大氣與地面景物對照的視覺效應，「超級藍月」將更顯壯觀。

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天文館說，所謂「藍月」並不是月球變成藍色，而是指在同月份中發生的第2次滿月，在西方諺語中意指少見的事物，平均2至3年才出現一次；但超級月亮和藍月同時發生的「超級藍月」則相當罕見，從1951至2050年的百年間只有4次，分別在1996年、2010年、2023年與2029年，因此，錯過今晚，還要再等6年才能一窺「超級藍月」。

為迎接今晚的天文盛事，台北市立天文館將於今晚7點至9點在YouTube頻道進行直播，除了透過專業望遠鏡提供清晰的月球畫面外，另安排天文館解說員與Vtuber虛擬偶像「銀河Galaxy」在直播間介紹有關超級藍月的相關知識，以及月球對人類的影響、未來的月球探測、開發甚至移居的可能性。





▲今年最大滿月與超級藍月今晚登場，圖為和今年2月最小滿月的差距。（圖／台北市立天文館提供）