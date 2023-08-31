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165人客機遇亂流「到處都是血」！乘客噴飛撞破行李架　11人送醫

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 一名空姐纏著繃帶被護送下機，另有一名乘客被抬過走道。（圖／翻攝自IG，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國達美航空（Delta Air Lines）一架載有165人的客機29日遇上嚴重亂流，造成11名乘客及機組員受傷，機上險象環生，「到處都是血」，甚至有人從座位上噴飛，撞破頭頂的行李架。最後飛機不得不緊急迫降，將傷者送醫並更換機組員。

綜合《商業內幕》及《紐約郵報》，達美航空編號175航班29日從義大利米蘭飛往美國喬治亞州亞特蘭大，在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場降落前遇上嚴重亂流，造成機上多人受傷。航空公司發言人證實，這架飛機載有151名乘客、10名空服員及4名機師，傷者包括乘客及機組員，共有11人送醫治療，傷勢目前尚不清楚。

社群媒體上曝光的畫面可見，至少有2名乘客被以擔架抬下飛機，一名乘客在冰敷頭部，一名空姐被護送下機時頭上纏著繃帶、脖子上戴著頸圈，航廈內還有多名機組員戴著頸圈，坐在輪椅上。

拍下影片的女乘客說明，飛機遇上亂流時急速下降，包括她在內的多名乘客「從座位上飛起來」，一名女子撞破頭頂的行李架，多數空服員都受傷，「我們緊急迫降後，非重傷人員被迫留在飛機上，直到更換新的機組員」協助乘客下機。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

一對不願具名的情侶受訪透露，「到處都是血，太可怕了」，「看起來約有12人頭部嚴重受傷，包括幾名空服員」，降落後被陸續送醫，其他乘客則在機上等待約2小時，「我和未婚夫都嚇壞了」。

美國聯邦航空總署（FAA）證實，這架飛機約晚間7時在距離機場約40英里（約64公里）處遇上亂流。達美航空則對緊急醫療服務人員表示感謝，「我們的首要任務是照顧受傷的乘客及機組員」，也正向行程被延誤的未受傷乘客提供食宿並重新安排航班。

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