加彭政變「新軍事強人」背景曝光　受部隊歡迎被封凱撒大帝

▲加彭士兵們把共和國衛隊指揮官恩古瑪拋飛空中。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲國家加彭軍方發動政變，把總統阿里彭戈軟禁家中，並任命共和國衛隊指揮官恩古瑪（Brice Oligui Nguema）將軍擔任過渡總統。現年48歲的恩古瑪在部隊中很受歡迎，關心部下、經驗豐富，但為人謹慎且行事隱祕，且對阿里彭戈的父親奧馬爾（Omar Bongo Ondimba）非常忠誠。

綜合法新社等報導，加彭多名軍官30日上電視宣布政變奪權，在發表前三份聲明的時候，恩古瑪並沒有現身，直到阿里彭戈被軟禁，首都自由市（Libreville）與第二大城讓蒂爾港（Port-Gentil）舉辦慶祝活動時，他才出現。依據電視畫面，數百名加彭軍人將共和國衛隊把恩古瑪高高抬起，稱他為總統。

▲▼上圖為機構過渡和恢復委員會發言人芒富比（中）發表聲明。下圖為首都自由市湧現慶祝隊伍。（圖／CFP、路透）

回顧恩古瑪成長過程，他大部分的時間與母親在上奧果韋省長大，成為一名士兵，在優秀軍事學校受過訓練，包括摩洛哥梅克內斯皇家軍校。值得一提的是，恩古瑪後來擔任前總統奧馬爾的副官，從2005年起為他工作，直到奧馬爾2009年在巴塞隆納醫院過世。

▲加彭前總統奧馬爾（左）鐵腕統治近42年，直到2009年過世。（圖／達志影像／美聯社）

在奧馬爾過世後，阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）成為接班人，恩古瑪被調離原本職位，轉往加彭駐摩洛哥與塞內加爾大使館工作。2018年，恩古瑪以共和國衛隊情報局長的身分重返，並在6個月後晉升將軍，2019年成為共和國衛隊指揮官。

消息指出，指揮官恩古瑪非常受部隊歡迎。作為加彭安全部隊的中心人物，他敦促阿里彭戈改善部隊士兵的工作與生活條件，升級設施，資助士兵子女的學校並裝修宿舍，這些措施為他贏得同袍的尊重。

有人透露，恩古瑪雖然不是很健談，但他的手下都很欣賞他，「他是凱撒大帝（Julius Caesar）」。也有人稱讚恩古瑪從不提高自身聲望，會傾聽每個人的意見並有計畫地尋求解決。

▲指揮官恩古瑪非常受部隊歡迎。（圖／CFP）

加彭政變並未傳出流血事件，由恩古瑪將軍擔任過渡總統。不過報導指出，恩古瑪並未制定過渡至文官統治的具體時間表，這也讓外界對他的意圖產生懷疑。

彭戈家族1967年起統治該國，遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）已發布影片向國際盟友求援。聯合國及非洲聯盟譴責政變，中俄表示希望迅速恢復穩定，美國也形容加彭局勢令人深刻擔憂。前殖民母國法國在加彭仍有350名駐軍，政府發言人譴責政變，「重申我們對於自由及透明選舉的承諾」。

▼加彭遭軟禁總統阿里彭戈（Ali Bongo Ondimba）發布影片向國際盟友求援。（圖／路透）