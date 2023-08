快訊／米其林名廚遭控用「最髒的英文」辱罵　Paul Lee：暫不回應

▲針對被指控用英文飆罵人一事,Paul Lee回應了。(資料照/記者湯興漢攝)

記者黃士原、李佳蓉/台北報導

公關女強人岳啟儒昨日(30日)晚間突然在臉書PO出一篇千字文,直接點名米其林餐廳主廚Paul Lee李皞在6月21日的慈善晚宴上,公然用最髒的英文辱罵她,至今仍未道歉。雖然岳啟儒在文章中標註Paul Lee的餐廳臉書粉專,但Paul Lee 2個多月來並未對此回應。稍早他則向《東森新媒體ETtoday》表示「今天以米其林為主,暫不回應」。

岳啟儒在臉書PO文中提到,事情發生在6月21日的諾亞方舟慈善愛心晚宴上,活動尾聲她正在場內跟客人敬酒,Paul Lee突然衝過來罵出一句「I tell you you are a fXXking bXXch」,請對方離開,還一度追上來一直罵,直到她說要叫保全,對方才踹了裝置物離開。

▲岳啟儒說,事發當下因為不想破壞晚宴氣氛,所以選擇先隱忍。(圖/翻攝自Facebook/岳啟儒)

岳啟儒表示,她省思過為何Paul Lee會突然情緒失控,「不管我猜測的原因如何,他的作為都讓我匪夷所思」,雖然有人勸她不要理會就好,但事發至今,她等了2個月仍然沒有等到任何一聲道歉,這才決定說出來,畢竟對就是對,錯就是錯,就算事業有成就,也不代表可以事事被包容,「李皞先生,在獲得米其林星星和成就的同時,希望你能明白,尊重他人、有禮貌是做人的基本道理。」岳啟儒這篇千字文公開之後,掀起許多網友、名人留言熱議。