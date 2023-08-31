快訊／米其林名廚遭控用「最髒的英文」辱罵　Paul Lee：暫不回應

▲針對被指控用英文飆罵人一事，Paul Lee回應了。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃士原、李佳蓉／台北報導

公關女強人岳啟儒昨日（30日）晚間突然在臉書PO出一篇千字文，直接點名米其林餐廳主廚Paul Lee李皞在6月21日的慈善晚宴上，公然用最髒的英文辱罵她，至今仍未道歉。雖然岳啟儒在文章中標註Paul Lee的餐廳臉書粉專，但Paul Lee 2個多月來並未對此回應。稍早他則向《東森新媒體ETtoday》表示「今天以米其林為主，暫不回應」。

岳啟儒在臉書PO文中提到，事情發生在6月21日的諾亞方舟慈善愛心晚宴上，活動尾聲她正在場內跟客人敬酒，Paul Lee突然衝過來罵出一句「I tell you you are a fXXking bXXch」，請對方離開，還一度追上來一直罵，直到她說要叫保全，對方才踹了裝置物離開。

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▲岳啟儒說，事發當下因為不想破壞晚宴氣氛，所以選擇先隱忍。（圖／翻攝自Facebook／岳啟儒）

岳啟儒表示，她省思過為何Paul Lee會突然情緒失控，「不管我猜測的原因如何，他的作為都讓我匪夷所思」，雖然有人勸她不要理會就好，但事發至今，她等了2個月仍然沒有等到任何一聲道歉，這才決定說出來，畢竟對就是對，錯就是錯，就算事業有成就，也不代表可以事事被包容，「李皞先生，在獲得米其林星星和成就的同時，希望你能明白，尊重他人、有禮貌是做人的基本道理。」岳啟儒這篇千字文公開之後，掀起許多網友、名人留言熱議。