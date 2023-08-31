獨／圖書館是海砂屋！市圖永建分館9月底熄燈　居民不捨：30年的回憶

▲北市圖永建分館因海砂屋面臨改建，只營運到9月底。（圖／翻攝永建分館網站）

記者楊惠琪／台北報導

有31年歷史的台北市立圖書館永建分館，日前公告因所處的永建市場大樓，經鑑定為高氯離子混凝土建築物（海砂屋），將配合大樓拆除重建工程，只營運至今年9月30日止，消息傳出後，不少住在北市文山區的居民感到惋惜，紛紛在網路留言：「小時候的回憶沒了」、「圖書館居然會是海砂屋」、「離家最近的圖書館沒了」。

北市圖永建分館日前公告，分館所處永建市場大樓經鑑定為高氯離子建築物，基於安全考量，將配合大樓拆除重建，只服務至今年9月30日止。此外，自9月16日起，圖書預約將停止提供永建分館為取書館，改建期間讀者可利用鄰近的景新分館、力行分館與安康民眾閱覽室。

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永建分館雖已提前一個月預告，並在臉書粉專公告，仍讓不少讀者感到錯愕，加上圖書館一樓是全聯門市，改建消息在臉書「木柵社團」引發討論，有網友說：「糟了，沒圖書館、沒全聯…這裡兩個最重要的地方」、「連市場大樓都可以有問題，當初怎麼驗收的」、「圖書館、超市沒了，附近生活機能更差了」。

台北市立圖書館副館長王淑滿表示，兩年多前永建分館4樓閱讀區接連傳出石塊掉落意外，考量讀者安全，就先關閉4樓區域，所有借還書、閱覽服務與自修室等均移置3樓，這次配合市府改建工程將暫停營運，但強調永建圖書館還會再回來，至於時程要看市府整體規劃，可能在原地或鄰近區域重建。