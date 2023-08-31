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125年最強颶風襲佛州！風速200km吹垮加油站　50萬戶斷電

實習記者任庭儀／編譯

颶風「伊達利亞」（Idalia）30日以三級颶風威力登陸美國佛州，威力一度達到四級，在佛州降下災難性暴雨，風速高達每小時200公里，許多路樹被從中截斷倒塌，整座加油站傾斜倒下，是125年來登陸佛州大灣（Big Bend）地區威力最強的颶風，附近喬治亞州、南卡羅來納州也受到波及。

綜合BBC、CNN等報導，美國國家颶風中心（NHC）指出，颶風伊達利亞帶來嚴重的風暴潮，使當地水位比平常高出2米以上，海水湧進內陸低窪地區，沿海帕斯科郡（Pasco County）受災最嚴重，逾6000棟房屋被洪水淹沒。

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼颶風伊達利亞帶來嚴重的風暴潮，海水湧進內陸低窪地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／達志影像／美聯社）

帕斯科郡消防隊長佩雷斯（Tony Perez）表示，30日凌晨開始接到許多求救電話，高達1公尺的洪水淹入民宅，導致人們無法自行撤離，「我們出動了85次救援任務，救出當地150名居民。當局與電力公司正在挨家挨戶檢查，以確保供電情況是安全的。」

美國國家氣象局（NWS）數據顯示，自伊達利亞登陸後，美國發布了2次極端風力警告，這類警告只有在地區面臨每小時持續風速大於115英里（約185公里）時才會發布，而伊達利亞每小時風速高達125英里（約200公里），途經區域都一片狼藉，樹木、電線桿及建築物被吹倒，像被撕裂一樣殘骸滿地。

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

▲▼伊達利亞所經之處一片狼藉。（圖／路透／下同）

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

美國電力通報網站（PowerOutage.US）報告指出，由於伊達利亞的強力襲擊，截至30日晚間，佛州有21萬4000人無電可用，喬治亞州21萬7000人、南卡羅來納州2萬2000人，總共近50萬用戶遭斷電。另據航班追蹤網站FlightAware資訊，有上千架航班受到影響，其中700架航班延誤、330架航班取消。

NHC表示，伊達利亞現已減弱為熱帶風暴，目前位於南卡羅來納州查爾斯頓（Charlestown）以西約 60 英里處，預計31日朝向北卡羅來納州移動，喬治亞州及卡羅來納州部分地區仍需嚴防暴雨、強風和洪水等威脅。

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

▲▼颶風伊達利亞侵襲佛州，造成嚴重損失。（圖／路透）

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