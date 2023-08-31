和媽媽「同床過夜」結果女友爆氣！　網友聽真相狂罵：她才奇怪

▲女友不滿男友和媽媽睡同一張床而大發脾氣。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名男子表示，自己的媽媽從別的縣市來找親戚，因為火車誤點的關係，所以在他家借住一晚，當天兩人就一起睡在同張床上，沒想到女友得知後竟然氣到不行，指責男友就是個媽寶，甚至暗指兩人會因此亂倫。網友紛紛表示，媽媽只是借睡一晚，女友的反應才奇怪，「你可以快點分手了！」

根據《每日郵報》報導，國外一名男子在Reddit論壇發文表示，自己的母親原本要來自己居住的城市拜訪朋友，但因火車誤點所以就在他家借住一晚，而他只有一張雙人床，所以理所當然地和媽媽睡在同一張床上，沒想到才交往4個月的女友得知後，竟然氣到不行。

男子表示，女友不斷對他說，「這太奇怪了，你不覺得這很怪嗎？難道你想跟你媽媽發生性關係嗎？」男子對於這樣突如其來的指責嚇壞了，直接告訴女友這樣的想法很噁心，並試圖解釋，「我有床可以睡，我也不會讓我或媽媽睡在沙發上。」

不過，女友依舊無法接受，只是繼續發訊息狂罵，「她問我是不是喜歡和媽媽睡在一起的感覺，是不是現在就要立刻換床單，或是問我是不是喜歡床單上有媽媽的味道。」

女友向他說，自己的前男友就是因為和媽媽的關係太好，最後才會因媽媽不喜歡自己而分手，所以希望現任男友可以跟媽媽保持距離。

網友看到這篇文章後一面倒表示，女朋友才是最有問題的人，「她才奇怪」、「她真的問你是不是想跟媽媽發生性關係？」、「她才是個危險人物」、「她真的是善妒又沒安全感」、「把與母親的關係性化真的是很噁」、「把過去投射到現況真的很糟」。