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全家5孩「四肢著地」行走！姿勢如退化回猿類　科學家掀論戰

記者張方瑀／綜合報導

土耳其南部一處村落雖地處偏僻，卻吸引無數科學家前往，而這些人主要目的就是拜訪住在當地的烏拉斯家族，這個家族總共有21人，但其中卻有5名成員從小就使用「四肢著地」的方式行走，與古代猿人十分相似，而目前對於這家人為何會採用這種方式行走的原因，依舊眾說紛紜。

烏拉斯家族（Ulas family）特殊的行走方式在2005年被土耳其庫庫羅瓦大學（Çukurova University）生物學家烏納塔恩（Üner Tan）發現，家族內包含父母共有21人，而其中有7個孩子有智能障礙，這7名孩子中還有5人是透過「手掌著地」的方式移動，詭異的模樣類似原始猿人或是熊類的移動方式。

烏納塔恩將這家人出現的症狀稱為「烏納塔恩症候群」（Unertan Syndrome），患有這種症狀的孩子在爬行時手指上翹，手掌著地，因此手掌根部長有厚繭，他們的爬行速度很快且流暢，四肢協調性與黑猩猩類似，也能站立行走很短一段路。

烏納塔恩認為，這種症狀是因為人類第17號染色體上的某個基因發生了突變造成的，代表著人類出現「退化返祖」現象，而這對於了解人類從猿人進化到現代人來說，具有重要的意義。

不過，英國廣播公司BBC在2006年製作的紀錄片，卻給出了截然不同的原因。倫敦政經學院（London School of Economics）進化心理學家韓弗瑞（Nicholas Humphrey）拜訪了這一家後，研究了這5名兄妹的生活方式發現，他們認為，這只是一種遺傳性疾病和發展異常，並非所謂的「退化返祖」。

韓弗瑞表示，烏拉斯家的孩子在嬰兒時期多半不是像大多數孩子一樣爬行，而是像熊一樣用手掌著地爬行，而過了嬰兒時期，部分的孩子就開始出現遺傳性的「先天性小腦共濟失調」的症狀，導致他們在平衡方面有困難。目前這些孩子透過手握橫桿的復健方式，已經逐漸能夠站立。

而且這些孩子雖然用四肢爬行，但手指卻非常靈活，女孩們甚至可以用勾針跟刺繡，並沒有所謂基因卻陷造成的退化，韓弗瑞批評，烏納塔恩帶有偏見的診斷對這家人非常不公平，甚至形容「這家人是猿人」、「這家人不應該存在」的說法都是極大的污辱。

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