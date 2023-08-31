海地安全局勢惡化　美國務院急令：所有公民「盡速離境」

▲ 為躲避幫派暴力，海地太子港民眾被迫離開家園。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地幫派暴力猖獗，已導致20萬居民無家可歸。美國國務院及美國駐海地大使館30日表示，有鑑於海地目前的安全局勢，呼籲目前在當地的所有美國公民盡速離開。

綜合《路透》及《福斯新聞》，美國國務院及駐海地大使館30日發布最新安全警示指出，「考慮到目前的安全局勢及基礎設施面臨的挑戰，在海地的美國公民應盡快透過商業或私人交通工具離開海地。多家航空公司及包機公司現正提供從海地國際機場（太子港或海地角）起飛的航班。」

聲明說明，「航班很快就會客滿，且可能在起飛的幾天至幾周前才開放訂位。有鑑於座位可能有限，美國公民應考慮提前預訂航班」，呼籲有意離開的美國公民關注當地新聞，在安全情況下撤離。

聲明未提及發出警示的具體原因，但海地不斷升級的幫派暴力已經導致居民苦不堪言，命案遽增。據聯合國統計，幫派地盤之爭在海地引發毀滅性人道危機，全國約20萬人流離失所，約520萬人需要人道主義援助，約占海地人口的一半。

太子港北郊27日才發生悲劇，畢士大池（Piscine de Bethesda）福音派教會領袖齊多爾（Marco Zidor）牧師鼓勵教區居民拿起棍棒和刀械，朝迦南幫（Canaan）成員盤據的地區前進，抗議幫派犯罪擾亂教區，反遭黑幫成員持機關槍開火，死亡人數恐怕多達20人。