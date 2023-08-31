義大利總理老公失言！　上節目稱「女生別喝醉就不會被性侵」

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的老公強布魯諾日前竟在電視節目中表示，女性若不要喝醉酒，就能夠避免被性侵，而此言一出立刻引來朝野撻伐，紛紛要求梅洛尼介入處理。

根據《衛報》報導，強布魯諾（Andrea Giambruno）29日在義大利Rete 4電視台的直播節目中，與來賓一起討論關於近來在巴勒摩（Palermo）與拿坡里（Napoli）發生的性侵案，結果他卻表示，「如果你去跳舞，你完全有資格喝醉，但如果你能避免喝醉或失去意識，也許你就能避免陷入麻煩。」

▲梅洛尼的老公強布魯諾（Andrea Giambruno）。（圖／達志影像／美聯社）



強布魯諾在節目中同意右翼媒體《自由報》編輯賽納迪爾（Pietro Senaldi）的說法，「如果你想避免被性侵，最重要的是不要失去意識，應該要保持清醒。」這番言論立刻掀起一連串批評，朝野內外紛紛指責強布魯諾的說法是在檢討受害者。

民主黨（PD）參議員德埃利亞（Cecilia D’elia）痛批，「他們只是忍不住責怪女性，不要獨自外出、不要去黑暗的地方、不要穿得太暴露，這一切都是不可接受的，如果一個女孩喝多了，她可能會頭痛而不是被性侵。」

五星運動（MCS）、綠色和左翼聯盟（AVS）也都在聲明中譴責強布魯諾的言論，並要求梅洛尼與Rete 4電視台的高層應該要介入處理。

強布魯諾則回應，他認為自己並無失言，「如果我說錯什麼，我會道歉的，但事實並非如此，永遠不該有政治家告訴我該說些什麼。」他表示，自己有說性侵是一個可惡的行為，「我告訴年輕人不要故意出去喝酒或吸毒，我建議他們要小心，因為不幸的是，壞人總是在外面，我從沒說過男人有權性侵喝醉酒的女性。」