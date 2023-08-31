基輔：烏軍拿下關鍵節點　有望將俄軍逼退至克里米亞





▲烏軍攻下洛博蒂，過程中也遭受戰損。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，烏軍近日在南線取得的進展，可能可以打開將俄軍逼退至克里米亞半島的通道。

CNN報導，庫列巴表示，烏軍日前解放了札波羅熱地區戰略要點洛博蒂村（Robotyne），使得將俄軍擊退至克里米亞半島變得可行。不過俄軍聲稱，仍然掌握著該處村莊。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，就積極沿著亞速海打通烏東到烏南的走廊，連接克里米亞與烏東頓涅茨克與盧甘斯克2個叛離省分，增加補給空間。現在烏軍反攻的一大重點便是重新切斷兩地連結，將俄軍逼回克里米亞及烏東後方，再進一步將侵略者趕出烏克蘭的領土。

不過烏軍是否打開了逼退敵人的關鍵要點，以及俄軍是否仍然掌握洛博蒂村，目前都未能獨立證實。

庫列巴指出，拿下洛博蒂村等於開通了前往托克瑪克（Tokmak）的路線，最終通往梅利托波爾（Melitopol）以及與克里米亞接壤的邊界。目前被俄羅斯佔領的托克瑪克與梅利托波爾，都是俄軍重要的後勤補給節點。

庫列巴表示，烏軍自6月展開的大反攻至今仍在持續，不過他也承認這是項非常困難的任務，「地雷和防禦工事的數量是前所未見的。俄軍無人機、直升機與戰機宰制著天空，但我們正逐步取得進展。」

庫列巴描述31名烏軍弟兄如何在布滿地雷的土地上，以腹部貼地面的方式匍匐前進，為烏軍拿下洛博蒂村取得先機。

美國戰爭研究所（Study of War）表示，烏軍29日持續向洛博蒂村東側挺進，同時鞏固洛博蒂村的據點。